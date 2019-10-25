Samanyolu Haber /Gündem / Liseye geçecek öğrenci sayısı yüzde 50 arttı: Oturacak sıra bulamayacaklar /25 Ekim 2019 12:40

Liseye geçecek öğrenci sayısı yüzde 50 arttı: Oturacak sıra bulamayacaklar

Eğitimciler dersliklerin öğrenci kontenjanlarının arttırılması gerektiğini açıkladı.

SHABER3.COM

2020’de ortaöğretime geçecek öğrenci sayısı 1.8 milyona çıkacak. İlkokula başlama yaşını 60-66 aya kadar indiren, 4+4+4 sistemine 7 yıl önce geçildi. 66 aylık 448 bin 517 çocuk zorunlu, 60 aylık 163 bin çocuk aile onayıyla kaydedildi. Çağ nüfusuna göre her yıl okula başlayan 1.2 milyon çocuğa onlar da eklenince, mezun olacak 8'nci sınıf öğrenci sayısı yüzde 50 arttı. 1 milyon 811 bin 517 kişi Haziran 2020'deki LGS'de yarışacak. Eğitim­ciler, arz-talep dengesi bozulduğu için liselere ciddi yığılma bekliyor.

Eğitimciler dersliklerin öğrenci kontenjanlarının arttırılması gerektiğini dile getirdi. Sözcü’de yer alan habere göre, Eğitim ve Hukuk İşleri Uzmanı Maksut Balmuk ,“60-66 aylıklar, okula kaydedilirken hiç düşünülmedi. Lisede, bu çocukları nerede oturacak? Öğrenciler, 2020 LGS' den sonra okullarda, oturacak sıra bulamayacak. İmam hatip dayatmasından hızla vazgeçilsin” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Liseye geçecek öğrenci sayısı yüzde 50 arttı: Oturacak... Sonraki Haber >>

AKP'li vekilden Kadın başkana ayıp

AKP'li vekilden Kadın başkana ayıp

Bu fotoğrafa iyi bakınız!

Bu fotoğrafa iyi bakınız!

Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor

Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor

Putin'in el hareketi kameraya yansıdı, Erdoğan'a haritayı kapattırdı

Putin'in el hareketi kameraya yansıdı, Erdoğan'a haritayı kapattırdı

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Köstebekten kurtulayım derken

Köstebekten kurtulayım derken

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'

Göstericilerin arasına araba ile daldı

Göstericilerin arasına araba ile daldı

Yol işaretlerini yazmak ne kadar zor olabilir ki?

Yol işaretlerini yazmak ne kadar zor olabilir ki?

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:21:20