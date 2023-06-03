Samanyolu Haber /Politika / Liste dışı kalan Soylu'dan veda mesajı /03 Haziran 2023 23:17

Liste dışı kalan Soylu'dan veda mesajı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından veda etti, yeni kabinede yerine atanan Ali Yerlikaya'ya başarılar diledi

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıkladı.

Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Süleyman Soylu yerine eski Ankara Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olarak görev yapacak.

SOYLU'DAN VEDA

Kabine üyelerinin isimlerinin açıklanmasının ardından Soylu, sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.    

Yerlikaya'ya başarılar dileyen Soylu şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki "Türkiye Yüzyılı Kabinesi"ni tebrik ediyorum. Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı’na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah’a hamdolsun."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Liste dışı kalan Soylu'dan veda mesajı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:28:06