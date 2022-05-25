Liste tartışmalarının ardından istifa etmişti...Şimdi Yİ Parti'ye dönüyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daveti üzerine yapılan görüşme sonrasında İsmail Koncuk partiye dönme kararı aldığı iddia edildi. Koncuk bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak İYİ Parti grup toplantısına katılacak ve rozeti Akşener tarafından takılacak. Koncuk'un dönüşüyle İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 37'ye yükselecek.





TEMASLAR ZAFER PARTİSİ'NDEKİ İSTİFASININ ARDINDAN BAŞLADI





Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, partinin Koncuk’la temasları Zafer Partisi’ndeki görevlerinden istifasının hemen ardından başladı. Koncuk ile İYİ Parti arasındaki diyalog sürecinde Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Aytun Çıray resmi şekilde aktif rol aldı. Bu süreçte İYİ Parti içi ve dışından Koncuk’a partisine dönmesi konusunda çok sayıda arama geldiği belirtilirken, son adımın Akşener tarafından atıldığı öğrenildi. İddiaya göre, “Akşener ve Koncuk geçen hafta Ankara’da yüz yüze görüştü ve partiye dönüş kararı bu toplantıda alındı.





Akşener, bugünkü grup toplantısında Koncuk’a parti rozetini takacak. Koncuk’un yanı sıra Akşener bugün grup toplantısında, İYİ Parti’ye katılan, eski askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok’u da ağırlayacak





İYİ Parti'den istifa ettikten sonra Zafer Partisi’nin kuruluş sürecinde yer alan ve genel sekreterlik görevini üstlenen Koncuk, 7 Nisan’da "Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor" diyerek istifa etmişti.





İYİ PARTİ'DE LİSTE KRİZİ





Kurultayda Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve merkez sağ gelenekten gelen bazı isimlerin 50 kişilik Genel İdare Kurulu’nda yer bulamaması partide tansiyonu yükseltmişti. ‘Yazılmayacaklar’ listesinin salonda dolaştığı ve bu isimlere yönelik çizik operasyonu yapıldığı iddia edilmişti. Ayrıca merkez sağa ait politikacıların da tasfiye edildiği iddia edilmişti.