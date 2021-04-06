Listeleri Süleyman Soylu mu hazırladı?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bugünkü yazısında emekli amirallerin yakınlarını tek tek isim verilerek hedef gösteren haberleri yazdı. Sabah ve Hürriyet gazetelerinin internet sitesindeki listenin, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapmasından önce yayımlanmasına dikkat çeken Faruk Bildirici, "Halit Turan imzalı 'Darbe imalı bildiri imzalayan emekli amirallerden 4’ü CHP üyesi çıktı' haberi, Erdoğan’ın basın toplantısı başlamadan saat 17.24’te yayına verilmişti" dedi.





"SOYLU HAZIRLADI" İDDİASI





Yayımlanan isimlerde emekli amirallerin yakınlarının isimleri de yer aldı. Listenin Süleyman Soylu tarafından hazırlandığını ifade eden Bildirici, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamadaki sözlerinden de belli olduğu gibi Sabah’ta yayımlanan bu listeyi hazırlayan gazeteciler değil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakanlık personeli" dedi.













Soylu'nun AKP'ye yakın A Haber'de yaptığı açıklamaya dikkat çeken Bildirici, şunları yazdı:







"Soylu, Erdoğan’ın açıklamasından birkaç saat sonra çıktığı A Haber televizyonunda bu listeyi hazırlamak için sabaha kadar çalıştıklarını söyledi:





'CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. Kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı, aileleriyle beraber. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net.'





Zaten siyasi partilerin üye kayıtları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda saklanıyor. Soylu ve İçişleri Bakanlığı bürokratlarının gazetecilere kapalı olan o kayıtlara ulaşması zor olmasa gerek. Yargıtay Başkanlığı, emekli amirallerin bildirisini 'darbe, muhtıra ve vesayet hevesi' olarak nitelendiren bir açıklama yaparak peşinen hüküm açıkladığına göre CHP’nin üye kayıtlarını İçişleri Bakanlığı’na açması pek de şaşırtıcı olmaz."