Samanyolu Haber /Dünya / Litvanya, Türkiye’den yardım istedi /07 Temmuz 2021 22:10

Litvanya, Türkiye’den yardım istedi

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Belarus’tan Litvanya’ya gelen mülteciler konusunda Türkiye’den yardım istediğini açıkladı.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak üzere dün akşam saatlerinde geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis bir araya gelmişti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından basına verdiği demeçte, Çavuşoğlu'ndan Belarus'tan Litvanya'ya gelen mülteciler konusunda Türkiye'den yardım istediğini açıkladı.

Landsbergis, Belarus'tan Litvanya'ya gelen mültecilerin büyük bir kısmının Türkiye üzerinden havayolu geldiğini ifade ederek, “Türkiye’nin onların kimliklerini bildiğine inanıyoruz. Türkiye ile iş birliği içinde kimliklerini kolaylıkla tespit edip menşe devletleri tarafından kabul edilmelerini talep edebiliriz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Litvanya, Türkiye’den yardım istedi Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:17:47