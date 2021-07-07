Litvanya, Türkiye’den yardım istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı'na katılmak üzere dün akşam saatlerinde geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis bir araya gelmişti.







Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından basına verdiği demeçte, Çavuşoğlu'ndan Belarus'tan Litvanya'ya gelen mülteciler konusunda Türkiye'den yardım istediğini açıkladı.





Landsbergis, Belarus'tan Litvanya'ya gelen mültecilerin büyük bir kısmının Türkiye üzerinden havayolu geldiğini ifade ederek, “Türkiye’nin onların kimliklerini bildiğine inanıyoruz. Türkiye ile iş birliği içinde kimliklerini kolaylıkla tespit edip menşe devletleri tarafından kabul edilmelerini talep edebiliriz” dedi.