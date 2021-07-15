Samanyolu Haber /Gündem / Livaneli: Yokum ben yokum, daha nasıl anlatayım /15 Temmuz 2021 10:14

Livaneli: Yokum ben yokum, daha nasıl anlatayım

Yazar ve müzisyen Zülfi Livaneli, Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği iddialarını yalanlayarak, "Yıllardır aktif siyaset dışındayım. O defteri çoktan kapattım. Buna rağmen zorla siyasete sürüklemeye çalışıyorlar. Beni kitaplarım ve müziğimle rahat bırakın. Yokum ben yokum, yokum. Daha nasıl anlatayım." dedi.

SHABER3.COM

Yazar ve sanatçı Zülfü Livaneli özellikle AKP'li yazarların yaydığı, Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Livaneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yıllardır aktif siyaset dışındayım. O defteri çoktan kapattım. Buna rağmen zorla siyasete sürüklemeye çalışıyorlar. Beni kitaplarım ve müziğimle rahat bırakın. Yokum ben yokum, yokum. Daha nasıl anlatayım.” dedi.
 

Zülfü Livaneli, bir dönem siyaset yaptığı CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’a yönelik açıklamaları gündeme oturmuştu. Livaneli Baykal hakkında, “Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi, basında çıktı” demişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Livaneli: Yokum ben yokum, daha nasıl anlatayım Sonraki Haber >>

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Koca Yürekli adam: Mehmet Ali Şengül

Koca Yürekli adam: Mehmet Ali Şengül

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

'Gözüm arkada kalmayacak'

'Gözüm arkada kalmayacak'

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:44:41