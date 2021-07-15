Livaneli: Yokum ben yokum, daha nasıl anlatayım

Yazar ve sanatçı Zülfü Livaneli özellikle AKP'li yazarların yaydığı, Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı.





Livaneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yıllardır aktif siyaset dışındayım. O defteri çoktan kapattım. Buna rağmen zorla siyasete sürüklemeye çalışıyorlar. Beni kitaplarım ve müziğimle rahat bırakın. Yokum ben yokum, yokum. Daha nasıl anlatayım.” dedi.





Zülfü Livaneli, bir dönem siyaset yaptığı CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’a yönelik açıklamaları gündeme oturmuştu. Livaneli Baykal hakkında, “Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi, basında çıktı” demişti.



