Temsili demokrasilerin yürümediğinin görüldüğü bir döneme gelindiğini belirten Zülfü Livaneli, “Temsili demokrasilerin yıllardan beri hepimiz yürümeyeceğini, halkı manipüle ederek bir takım seçimler sonucunda gelenlerin böyle popülist politikalara gideceğini biliyorduk. Ancak doğruları söylemenin faydası uzun vadede oluyor, kısa vadede olmuyor." dedi.





"Mutlaka değiştirecek dünya bunları." diyen Livaneli, "Çünkü şu andaki seçimler, bütün dünyada seçilmiş krallar ortaya çıkarıyor. Bir kere seçim aldıktan sonra kral yetkileri kullanmaya başlıyorlar. Hatta bizde daha fazla, padişahlarda bu kadar yetki yoktu." dedi.



