Temsili demokrasilerin yürümediğinin görüldüğü bir döneme gelindiğini belirten Zülfü Livaneli, “Temsili demokrasilerin yıllardan beri hepimiz yürümeyeceğini, halkı manipüle ederek bir takım seçimler sonucunda gelenlerin böyle popülist politikalara gideceğini biliyorduk. Ancak doğruları söylemenin faydası uzun vadede oluyor, kısa vadede olmuyor." dedi.
"Mutlaka değiştirecek dünya bunları." diyen Livaneli, "Çünkü şu andaki seçimler, bütün dünyada seçilmiş krallar ortaya çıkarıyor. Bir kere seçim aldıktan sonra kral yetkileri kullanmaya başlıyorlar. Hatta bizde daha fazla, padişahlarda bu kadar yetki yoktu." dedi.
T24'te Ayşen Güven'in sunduğu "Akustik24" programında soruları cevaplandıran Zülfü Livaneli kendisine atfedilen pek çok unvandan "besteci ve yazar" unvanlarını kabul ettiğini söyledi.
KÜLTÜR-SANAT, SEKTÖR DEĞİL!
“Maalesef ideolojiler yerel kültürü değiştirmeye yetmiyor.” diyen Livaneli, kültür-sanat söz konusu olduğunda “sektör” denmemesi gerektiği görüşünde. Livaneli, “Çünkü sektör, kapitalizmin dünyamızı mahveden; ekolojimizi, kültürümüzü, insan ilişkilerimizi mahveden, kültürleri öldüren, dünyayı standartlaştıran kavramlarından.” ifadelerini kullandı.
"Ada" romanındaki distopyadan söz açıldığında ise Livaneli, “Adaya hâkim olan bir diktatörün ağaçları kesmesi yüzünden başlayan bir kavga… Gezi’den (2013 yılı mayıs ayında İstanbul Taksim Meydanı'nda yapılan protestolar) çok önce yazıldı.” dedi.
LİVANELİ: ÖNCE VİCDAN OLMASI LÂZIM
Livaneli aradan geçen zaman zarfında romandaki distopyanın sadece Türkiye’nin değil, dünyanın gerçeği hâline geldiğine işaret etti.
Sanatçı, “Berkin Elvan’dan Ali İsmail Korkmaz’a bu katliamlar, acılar bitsin, ağıtlar da söylenmesin.” çağrısında bulndu.
Zülfü Livaneli; Rabia Naz, Gülistan Doku, Şule Çet ve diğer kadın cinayetlerinin niye örtbas edildiğini sormak istediğini belirterek, “Kadın cinayetleri politiktir, fakat bu yaşananlar politik değil.” diyerek siyasetten öte vicdan olması gerektiğini söyledi.