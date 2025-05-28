Liverpool’daki saldırıda yaralı sayısı 65'e yükseldi





Kulüpten ve futbol dünyasından tepkiler sürüyor

DW Türkçe'de yer alan habere göre İngiltere'nin Liverpool kentinde takımlarının Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların üzerine bir aracın dalması sonucu en az 65 kişi yaralandı.Liverpool Futbol Kulübü taraftarlarının geçit töreni sırasında meydana gelen olayla ilgili olarak 53 yaşında bir "beyaz İngiliz erkeğin” yakalandığı bildirildi. Polis, olayın ardından cinayete teşebbüs, tehlikeli madde ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak suçlamalarıyla gözaltına alınan 53 yaşındaki erkek şüphelinin tek başına hareket ettiğini ve olayın terör bağlantısı olmadığını yineledi.Bölgedeki sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, yaralılardan biri çocuk dört kişi aracın altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan bu kişilerin de aralarında bulunduğu 11 kişinin hâlen hastanede stabil durumda tedavi gördüğü bildiriliyor.İngiltere Başbakanı Keir Starmer da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Liverpool'daki manzarayı "dehşet verici” diye nitelendirdi, cesur ve hızlı müdahaleleri nedeniyle kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Düşüncelerinin yaralananlar ve olaydan etkilenenlerle birlikte olduğunu belirten Starmer, "Başta çocuklar olmak üzere herkes kahramanlarını böyle bir dehşet yaşamadan kutlayabilmelidir. Liverpool zor dönemlerde birlik olma konusunda uzun ve gururlu bir tarihe sahiptir. Liverpool birlikte ayakta ve tüm ülke Liverpool'un yanında” ifadelerini kullandı.Liverpool Futbol Kulübü, olay sonrası yaptığı açıklamada, kulübün Merseyside Polisi ile doğrudan temas halinde olduğunu belirtti. Kulüp, sosyal medya platformu X'te yayımladığı mesajda, "Düşüncelerimiz ve dualarımız bu ciddi olaydan etkilenenlerle birlikte. Acil servislere ve yerel yetkililere tam desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı:Everton, Manchester United ve Manchester City başta olmak üzere birçok Premier Lig kulübü de, sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaşarak hem kulübe hem de yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.Olayın ardından kişisel Instagram hesabından açıklama yapan, kulübün eski teknik direktörü Jürgen Klopp, 2020'de pandemi nedeniyle kutlanamayan şampiyonluğun ardından bu yılki geçit töreni için Liverpool'a gelmişti. Klopp, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:"Ailem ve ben şoktayız ve derin bir üzüntü içerisindeyiz. Yaralanan ve etkilenen herkes için dualarımız ve düşüncelerimiz onlarla."Klopp, mesajını Liverpool taraftarları arasında yıllardır bir sembol haline gelen "You’ll Never Walk Alone" (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) sözleri ile tamamladı.Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotheram ise, olay sonrası yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gören dört kişinin sağlık durumunun çok ciddi olduğunu aktardı. Kutlamalar sırasında şehir merkezinde yaklaşık bir milyon kişinin toplandığı tahmin ediliyor.Liverpool Futbol Kulübü'nün takım kaptanı, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Virgil van Dijk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Düşüncelerim ve dualarım etkilenen herkesle. Yaralananların en kısa sürede iyileşmesini diliyorum. Hepimiz sizinleyiz" ifadelerine yer verdi.FIFA Başkanı Gianni Infantino ise yayımladığı mesajda şunları dile getirdi:"Bu korkunç olayın ardından futbol dünyası olarak Liverpool FC ve tüm taraftarlarının yanındayız. FIFA olarak etkilenen herkese düşüncelerimizi ve dualarımızı iletiyoruz."