Samanyolu Haber /Dünya / Liverpool’daki saldırıda yaralı sayısı 65'e yükseldi /28 Mayıs 2025 00:21

Liverpool’daki saldırıda yaralı sayısı 65'e yükseldi

İngiltere'de bir aracın Liverpool FC taraftarlarının arasına dalması sonucu 65 kişi yaralandı. Kulübün eski teknik direktörü Jürgen Klopp ve FIFA Başkanı Infantino tepki mesajları yayınladı.

SHABER3.COM

DW Türkçe'de yer alan habere göre İngiltere'nin Liverpool kentinde takımlarının Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların üzerine bir aracın dalması sonucu en az 65 kişi yaralandı.

Liverpool Futbol Kulübü taraftarlarının geçit töreni sırasında meydana gelen olayla ilgili olarak 53 yaşında bir "beyaz İngiliz erkeğin” yakalandığı bildirildi. Polis, olayın ardından cinayete teşebbüs, tehlikeli madde ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak suçlamalarıyla gözaltına alınan 53 yaşındaki erkek şüphelinin tek başına hareket ettiğini ve olayın terör bağlantısı olmadığını yineledi.

Bölgedeki sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, yaralılardan biri çocuk dört kişi aracın altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan bu kişilerin de aralarında bulunduğu 11 kişinin hâlen hastanede stabil durumda tedavi gördüğü bildiriliyor.  

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Liverpool'daki manzarayı "dehşet verici” diye nitelendirdi, cesur ve hızlı müdahaleleri nedeniyle kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Düşüncelerinin yaralananlar ve olaydan etkilenenlerle birlikte olduğunu belirten Starmer, "Başta çocuklar olmak üzere herkes kahramanlarını böyle bir dehşet yaşamadan kutlayabilmelidir. Liverpool zor dönemlerde birlik olma konusunda uzun ve gururlu bir tarihe sahiptir. Liverpool birlikte ayakta ve tüm ülke Liverpool'un yanında” ifadelerini kullandı.

Kulüpten ve futbol dünyasından tepkiler sürüyor

Liverpool Futbol Kulübü, olay sonrası yaptığı açıklamada, kulübün Merseyside Polisi ile doğrudan temas halinde olduğunu belirtti. Kulüp, sosyal medya platformu X'te yayımladığı mesajda, "Düşüncelerimiz ve dualarımız bu ciddi olaydan etkilenenlerle birlikte. Acil servislere ve yerel yetkililere tam desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı:

Everton, Manchester United ve Manchester City başta olmak üzere birçok Premier Lig kulübü de, sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaşarak hem kulübe hem de yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
 
Klopp: "Şoktayız ve derin üzüntü içindeyiz"

Olayın ardından kişisel Instagram hesabından açıklama yapan, kulübün eski teknik direktörü Jürgen Klopp, 2020'de pandemi nedeniyle kutlanamayan şampiyonluğun ardından bu yılki geçit töreni için Liverpool'a gelmişti. Klopp, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Ailem ve ben şoktayız ve derin bir üzüntü içerisindeyiz. Yaralanan ve etkilenen herkes için dualarımız ve düşüncelerimiz onlarla."
Klopp, mesajını Liverpool taraftarları arasında yıllardır bir sembol haline gelen "You’ll Never Walk Alone" (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) sözleri ile tamamladı.  

Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotheram ise, olay sonrası yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gören dört kişinin sağlık durumunun çok ciddi olduğunu aktardı. Kutlamalar sırasında şehir merkezinde yaklaşık bir milyon kişinin toplandığı tahmin ediliyor.

Virgil van Dijk ve FIFA'dan destek açıklaması

Liverpool Futbol Kulübü'nün takım kaptanı, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Virgil van Dijk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Düşüncelerim ve dualarım etkilenen herkesle. Yaralananların en kısa sürede iyileşmesini diliyorum. Hepimiz sizinleyiz" ifadelerine yer verdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ise yayımladığı mesajda şunları dile getirdi:  

"Bu korkunç olayın ardından futbol dünyası olarak Liverpool FC ve tüm taraftarlarının yanındayız. FIFA olarak etkilenen herkese düşüncelerimizi ve dualarımızı iletiyoruz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Liverpool’daki saldırıda yaralı sayısı 65'e yükseldi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:47:55