Liverpool, Thiago Alcantara ile anlaşma sağlandı

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, Bayern Münih’in orta sahadaki beyni Thiago Alcantara’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.Yaz boyunca Brezilyalı futbolcunun transferi için Bayern ile görüşen Liverpool, oyuncunun bonservisi için 30 milyon Euro ödeyecek.





BBC’nin haberine göre, 2021’de sözleşmesi bitecek Thiago’nun yeni bir meydan okumak istediğini belirtmesi üzerine transferden para kazanmak için teklifin kabul edildiği kaydedildi.





İKİNCİ TRANSFER OLACAK





Liverpool, kadrosuna Thiago haricinde tek resmi transferini Olympiakos’tan alınan sol bek oyuncusu Konstantinos Tsimikas ile yaptı.Jürgen Kloop’un orta saha bölgesindeki rotasyonunda Fabinho, Wijnaldum, Keita, Henderson, James Milner ve Alex Oxlade-Chamberlain bulunuyor.





2013 yılında Barcelona’dan Bayern Münih’e transfer olan Thiago Alcantara; 7 Bundesliga, 4 Almanya Kupası, 3 Almanya Süper Kupası ile 1’er Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.