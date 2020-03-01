Liverpool’u da yendiler, 422 günlük seri sona erdi

İngiltere Premier Lig’in 28. haftasında lider Liverpool, Watford’a konuk olduğu maçta hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Vicarage Road’da oynanan karşılaşmayı Watford 3-0’lık skorla kazandı ve Liverpool’un 18 maçlık galibiyet ile 422 günlük, 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.













CİTY GİBİ 18 MAÇTA KALDI

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Watford’a galibiyeti getiren goller 54. ve 60. dakikalarda Sarr ile 72. dakikada Deeney’den geldi. Ligde üst üste 18 maç kazanarak Manchester City’nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak olan Liverpool, bu mağlubiyetle rekoru kırma şansını yitirdi. Bu sonucun ardından lider Liverpool, ligde 26 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 79 puana yükselerek, 22 puan farkla liderliğini sürdürdü. Ligde kalma savaşı veren Watford ise 5 maç sonra kazandı ve 27 puana yükseldi. Premier Lig’in 29. haftasında Liverpool evinde Bournemouth ile karşılaşacak. Watford ise deplasmanda Crystal Palace’a konuk olacak.





ARSENAL DERİN NEFES ALDI

Premier Lig tarihinin tek namağlup şampiyonu Arsenal, Liverpool’un mağlubiyeti sonrasında Twitter’dan “Phew” paylaşımı yaparak derin nefes aldı. Arsenal’in namağlup şampiyonluk unvanının kırılması ise önümüzdeki sezonlara kaldı.