Samanyolu Haber /Spor / Liverpool'da virüs nedeniyle tesisler kapatıldı /05 Ocak 2022 19:45

Liverpool'da virüs nedeniyle tesisler kapatıldı

Koronavirüs salgınındaki yeni dalga sonrası artan vakalarla birlikte Liverpool'da A takımın çalıştığı tesislerin en az 48 saatliğine kapatıldığı belirtildi.

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Liverpool yönetiminden yapılan açıklamada, artan vaka sayıları nedeniyle A takımın çalıştığı tesislerin en az 48 saatliğine kapatıldığı kaydedildi.

Premier Lig'de hafta sonu Chelsea karşısında Alisson Becker, Roberto Firmino ve Joel Matip'ten yoksun kadrosuyla mücadele eden Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp da kulübedeki yerini alamamıştı.

Alman teknik adam Klopp'un ardından yardımcısı Pep Lijnders'in testi de pozitif çıktı.

Liverpool, Lig Kupası yarı finalinde yarın Arsenal ile oynayacakları maçın ertelenmesi için başvuruda bulundu.

Premier Lig'de daha önce Manchester United da artan vakalar nedeniyle tesisleri kapatma yoluna gitmişti.
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