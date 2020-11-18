Samanyolu Haber /Spor / Liverpool'lu Salah'tan koronda kötü haber /18 Kasım 2020 20:33

Liverpool'lu Salah'tan koronda kötü haber

Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Salah'ın ikinci korona virüs testi de pozitif çıktı.

SHABER3.COM

Mısır Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki Salah'ın Kovid-19 testinin ikinci kez pozitif sonuçlandığını duyurdu.

 Geçen hafta koronavirüse yakalandığı açıklanan Salah'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve izole edildiği ifade edilmişti.

Salah, Liverpool'un 22 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek. Öte yandan, Arsenal'da forma giyen Muhammed Elneny'nin de ikinci Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.
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