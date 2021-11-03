Samanyolu Haber /Spor / Lizbon'da Beşiktaşlı taraftarlara saldırı: 3 kişi yaralandı /03 Kasım 2021 21:58

Lizbon'da Beşiktaşlı taraftarlara saldırı: 3 kişi yaralandı

Takımlarının Şampiyonlar Ligi mücadelesini takip etmek için Lizbon'a giden Beşiktaş taraftarları saldırıya uğradı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı öncesinde iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Sporting taraftarlarının saldırısına uğrayan 3 Beşiktaş taraftar, Lizbon’da bulunan Santa Maria hastanesinde tedavi altına alındı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında bu akşam Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile Beşiktaş arasında yapılacak maç öncesinde dün çıkan kavgada 3 siyah-beyazlı taraftar yaralandı.

Lizbon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam yerel saat ile 23.40'ta maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı önünde iki takım taraftarları arasında kavga çıktığı bildirildi.

Sporting Lizbon'dan 10, Beşiktaş'tan 16 taraftarın kavgaya katıldığının tespit edildiği kaydedildi. Kavgada yaralanan 3 siyah-beyazlı taraftarların başkent Lizbon'daki Santa Maria Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Lizbon emniyetten alınan bilgiye göre, arbedede yaralanan ve Alman pasaportu taşıyan üç Beşiktaş taraftarı, ayakta tedavi gördü ve taburcu edildi.

Portekiz polisi, kavgayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve olaya karışanlarla ilgili kimlik tespiti için özenli bir çalışmanın yürütüldüğünü duyurdu.

Öte yandan bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak maç için Lizbon'a yaklaşık 100 Beşiktaşlı taraftarın geldiği ve gün içinde oldukça sakin bir ortam olduğu belirtildi.

© Sputnik

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