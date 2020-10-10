Samanyolu Haber /Spor / Locaların kapasitesinin yarısı kadar seyirciye izin /10 Ekim 2020 19:22

Locaların kapasitesinin yarısı kadar seyirciye izin

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ilgili kurullarla yapılan görüşmeler sonrasında, lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alımına başlanacağını kaydetti. 

TFF'den konuya dair yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir."

Açıklamada, "Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir." denildi.
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