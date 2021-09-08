Logo değişikliğine bakandan 'acayip' savunma





Tartışmaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu, "Kafa karışıklığı olmaz mı yabancı birisi için?" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:





"Niye karışsın. Fark etmez, altında 'metro' yazıyor. Biz işin kendisine odaklanalım, İstanbul'da çok büyük işlerimiz var. 7 tane büyük metro işi yapıyoruz. 103 kilometre metro yapıyoruz. Bunun Türk Lirası olarak karşılığı 60 milyar. Ama karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım."





Tartışmalardan ziyade yapılan işe odaklanılması gerektiğini dile getiren Ulaştırma Bakanı, İBB'ye de tepki göstererek, ''Tepki vereceklerine ellerindeki işleri yapsınlar. Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler" diye konuştu.





BAKANLIĞIN ÇELİŞKİLERİ VE AKLA GELEN SORULAR

- Madem 'eski Metro logosu' emek hırsızlığıydı, neden AKP döneminde değiştirilmedi?

- Madem Enek Hırsızlığıydı, neden bu hırsızlığa İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'de iken on yıllar boyu göz yumdunuz?

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni AKP kaybettikten sonra mı bunun bir amak hırsızlığı olduğunu farkettiniz?

- Bu logo değişimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li İmamoğlu'nun kazanmasından sonra yaşanan hazımsızlığın bir dışa vurumu, bir intikamı mı?

- Peki madem değişim kaçınılmazdı, neden Durağı çağrıştıracak 'D' harfi yerine neyi çağrıştırdığı bile belli olmayan 'U' harfini seçtiniz? Bu alel acele üzerinde düşünülmeden, 'yukarıdan gelen' talimat üzerine alınmış bir karar mıydı?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da metro simgesinin değiştiğini açıklamıştı. Karaismailoğlu, 'M' yerine 'U' simgesinin kullanılacağını duyurmuştu.Bu uygulamaya tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, "Hizmeti ayrıştırmak hoş değil" demişti.