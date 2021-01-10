Londra belediye başkanından Covid-19 uyarısı

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, yaptığı açıklamada salgının endişe verici bir seviyeye yükseldiğini belirtti. Khan açıklamasında, “Covid-19, Londra hastanelerini yetersizlikle tehdit ediyor. Durum derinden endişe verici. Bunu tersine çevirecek ve evde kalarak hayatlar kurtaracak gücümüz var. Bunu yapmak, insanların bu ölümcül hastalığa yakalanmasını önleyecektir” dedi.







Khan, hastanelerde hali hazırda 7 binden fazla kişinin corona virüsü tedavisi gördüğünü ve bu rakamın ilk dalganın yaşandığı geçen Nisan ayından yaklaşık 2 bin kişi daha fazla olduğunu ifade etti.