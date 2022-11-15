Londra Borsası tahtını Paris'e kaptırdı

Döviz hareketleri ve Fransız lüks tüketim maddelerine talebin artması nedeniyle şirketlerin toplam değeri bakımından Fransa ilk sıraya yerleşti.



Bloomberg haber ajansı verilerine göre, kayıtların tutulmaya başlandığı 2003 yılından bu yana Paris ilk kez Londra'yı geride bıraktı.



Enflasyonun yükselmesiyle İngiltere'nin bu yıl resesyona girmesi bekleniyor.



Bloomberg'in hesaplamalarına göre İngiliz hisselerinin toplam değeri 2.821 trilyon dolar iken Fransız hisselerinin değeri 2.823 trilyon dolar civarında.



Y?ahoo Finance'e göre 2016'daki Brexit referandumu öncesinde iki borsanın büyüklükleri arasında 1,5 trilyon dolarlık fark vardı.



Tüketicilerin harcamalarını kısıtlaması ve işletmelerin yüksek maliyetlerle mücadele etmesi nedeniyle İngiltere'nin orta ölçekli şirketlerinin hisseleri özellikle kötü durumda.



Orta ölçekli şirketlerden oluşan Londra'daki FTSE 250 hisse endeksi son 12 ayda neredeyse yüzde 17 oranında geriledi.



En büyük düşüşü yaşayanlardan biri olan Marks & Spencer yüzde 40 değer kaybetti.



İngiliz firmaları ayrıca eski başbakan Liz Truss'ın ara bütçesinden bu yana sterlindeki düşüşten de etkilendi; mal ve hammadde ithalatı daha pahalı hale geldi.



Buna karşın Bloomberg'e göre, döviz hareketleri de Fransız şirketlerinin lehine işledi.



Fransa borsası, özellikle Çin'de talepteki toparlanma sayesinde de desteklenen lüks mal üretimindeki canlanma ile gelişti.



Moda markası Louis Vuitton'un sahibi olan LVMH'nin hisseleri son altı ayda yüzde 22 artarken, Hermes yüzde 37 yükseldi.



Bloomberg verilerine göre, Çinli müşteriler pandemi öncesinde lüks mallara yönelik küresel talebin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturuyordu.