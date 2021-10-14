Samanyolu Haber /Gündem / Londra’da sürücülere Squid Game uyarısı /14 Ekim 2021 12:17

Londra’da sürücülere Squid Game uyarısı

Netflix'in izlenme rekorları kıran Squid Game dizisi bu kez bir tabelada görülünce polis açıklama yapmak zorunda kaldı. Londra'da bir kavşağa konulan tabela, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Güney Kore yapımı Squid Game dizisine gönderme yapan bir yol tabelası polisi harekete geçirdi.

Netfliz’in izlenme rekorları kıran dizisi Squid Game’e atıfta bulunan tabela, Berkshire ilçesinin Slough kasabası yakınındaki bir kavşakta ortaya çıktı. Tabelada, Squid Game’deki görevlileri temsil eden daire, kare ve üçgen sembollerinin yer aldığı görülüyor.

Thames Valley polisi, tabelayı kendilerinin yerleştirmediğini açıkladı. Polis, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Herkese iyi akşamlar, 5 no’lu M4 kavşağındaki bu tabelayı takip etmenin sizi popüler Netflix dizisi Squid Game’e götürmeyeceğini teyit edebiliriz. Bu, sadece yol çalışmaları sırasında sapakların olduğu istikametleri gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

Anca buna rağmen, tabela kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı açıklamaya rağmen, kafalarının karıştığını söylerken, Louise Smee isimli bir Twitter kullanıcısı: “Fakat bu şekiller bize ne söylüyor?” ifadelerinde bulundu, Melissa adında başka bir kullanıcı da sosyal medya hesabından ‘Peki şekiller ne anlama geliyor?’ sorusunu yöneltti.
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