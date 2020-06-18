Samanyolu Haber /Gündem / Londra’da Türkiye protestosu sırasında bir kişi yola atladı: Başbakan’ın aracı kaza yaptı /18 Haziran 2020 15:56

Londra’da Türkiye protestosu sırasında bir kişi yola atladı: Başbakan’ın aracı kaza yaptı

İngiltere’de Türkiye’nin Kuzey Irak’taki PKK kamplarına yönelik askeri harekatını protesto sırasında bir eylemci yola atladı. Bu sırada Başbakan Boris Johnson’ın makam aracı ani fren yapınca, arkasındaki güvenlik aracı çarptı.

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra’da Parlamento’dan ayrılırken meydana gelen kazaya, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki operasyonlarını protesto eden gruptan bir kişinin yola atlaması neden oldu.


Protestocu Johnson’ın konvoyuna doğru ilerlerken konvoyun başındaki motosikletli polis, sert bir şekilde durarak motosikletten inmeden protestocuyu tekmelemeye çalıştı.



O sırada Johnson’ın arabası polise çarpmamak için hızla fren yapınca, arkasından gelen güvenlik aracı da duramayarak Johnson’ın aracına çarptı.

Yola atlayan gösterici gözaltına alındı. Konvoy, araçların çarpışmasından saniyeler sonra yollarına devam etti. Kazada yaralanan olmadığı açıklandı.

Göstericiler olayın ardından, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarını protesto etmeye devam etti.
Ellerinde; “Savaş Suçlusu Erdoğan” ve “Direnen kadınlar dünyayı değiştirecek” pankartları taşıyan grup, “Terörist Erdoğan” sloganları da attı.
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