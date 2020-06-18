Londra’da Türkiye protestosu sırasında bir kişi yola atladı: Başbakan’ın aracı kaza yaptı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra’da Parlamento’dan ayrılırken meydana gelen kazaya, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki operasyonlarını protesto eden gruptan bir kişinin yola atlaması neden oldu.









Protestocu Johnson’ın konvoyuna doğru ilerlerken konvoyun başındaki motosikletli polis, sert bir şekilde durarak motosikletten inmeden protestocuyu tekmelemeye çalıştı.













O sırada Johnson’ın arabası polise çarpmamak için hızla fren yapınca, arkasından gelen güvenlik aracı da duramayarak Johnson’ın aracına çarptı.