Samanyolu Haber /Dünya / Londra sokakları karıştı /07 Haziran 2020 17:22

Londra sokakları karıştı

Londra Polis Teşkilatı (MET), dün İngiltere’nin başkentinde binlerce kişinin katıldığı ırkçılık karşıtı protestolarda 27 polis memurunun yaralandığını açıkladı.

SHABER3.COM

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Londra Polis Teşkilatı Komiseri Dame Cressida, polislere yönelik saldırıların “şoke edici ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu” söyledi.

Cumartesi günkü yoğun katılımlı protestolar çoğunluklar barışçıl geçti, ancak günün ilerleyen saatlerinde Başbakanlık konutunun önünde arbede yaşandı.

Komiser Cressida,”Az sayıdaki protestocunun dün Londra'nın merkezinde polislere karşı şiddet eylemlerinde bulunmasından ötürü çok üzgünüm” dedi.

YARALANAN POLİS SAYISI 27’YE ÇIKTI

14 polisin dünkü protestolarda yaralandığını ve 14 kişinin protestolar sırasında gözaltına alındığını söyleyen Cressida, George Floyd’un ABD’de öldürülmesinin ardından düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolarda bu hafta toplam yaralanan polis sayısının 27'ye çıktığını kaydetti.

PROTESTOLAR BUGÜN DE SÜRÜYOR

İngiltere'de bugün de “Siyahların Hayatları Değerlidir” sloganıyla geniş katılımlı ırkçılık karşıtı protesto gösterileri düzenleniyor.Londra'nın yanı sıra İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da da protestolar var.

Londra'da ABD Büyükelçiliği'nin önünde geniş bir kalabalık toplandı.

“PROTESTOLAR SALGINI YAYMA RİSKİ TAŞIYOR”

BBC'de katıldığı programda ırkçılık karşıtı protestolara ilişkin görüşleri sorulan Sağlık Bakanı Matt Hancock, her bin kişiden 1'ine corona virüsünün bulaştığının tahmin edildiğini ve bu nedenle protestoların salgını yayma riski taşıdığını söyledi.

Bakan Hancock, “Geçici olarak, 6'dan fazla kişinin toplanmamasını söyleyen kanunlar çıkarmamızın bir nedeni var. Bunun nedeni virüsün yayılması” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Londra sokakları karıştı Sonraki Haber >>

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Darbeci AKP!

Darbeci AKP!

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç'te toprak kayması kamerada

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Yağmacılar işi abarttı

Yağmacılar işi abarttı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:04:02