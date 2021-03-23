Londra swap piyasasında TL faizi yüzde 1000’in üzerine çıktı

Merkez Bankası’ndaki sürpriz değişikliğe piyasalar agresif yanıt vermeye devam ediyor.Londra swap piyasalarında gecelik TL faizi yüzde 1160'a kadar çıktı.





BBC Türkçe’nin haberine göre Londra swap piyasası 2019 yılında da gündeme gelmişti. Türk bankalarının Londra piyasalarına TL akışını kesmesiyle Nisan 2019'da TL swap faizleri yüzde 1200'e kadar çıkmıştı.





Ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların bu tür işlemlerine özkaynaklar üzerinden sınırlama getirmiş ve işlem hacimleri de çok düşük seviyelere inmişti.





Swap faizinin yükseltilmesiyle yabancı yatırımcıların TL borçlanarak Türk Lirası karşısında açığa satış pozisyonu almasının maliyeti yükseltiliyor.





Bu yolla TL'nin değer kaybetmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ancak bu yöntemin serbest piyasa dinamikleriyle örtüşmediği ve yabancı yatırımcının TL cinsi varlıklara olan güvenine uzun vadeli zarar verdiği eleştirilieri yapılıyor.





Dün ABD Doları karşısında yüzde 10 değer kaybeden TL, bugün yatay hareket ediyor. Dolar/TL kuru 7,80 seviyesinde.