Samanyolu Haber /Dünya / Londra zirvesinde ABD, Ukrayna krizine ilişkin yedi maddelik bir barış planı sunacak /23 Nisan 2025 16:31

Londra zirvesinde ABD, Ukrayna krizine ilişkin yedi maddelik bir barış planı sunacak

Londra’da bugün Ukrayna’da barış zirvesi gerçekleşiyor. ABD, Ukrayna krizine ilişkin yedi maddelik bir barış planı getiriyor. Washington’un barış planı Kiev’I ciddi seviyede gererken Moskova memnuniyet tepkisi verdi.

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ABD’nin planında: Acil ateşkes ilanı; Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakereler; Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi; ABD’nin, Kırım ve 2022’den bu yana Rusya kontrolüne geçen bölgelerde Rus egemenliğini tanıması; ABD yaptırımlarının tamamen kaldırılması ve ABD ile Rusya arasında enerji işbirliğinin başlatılması maddeleri yer alıyor.

Zelensky Kırım’ı tanımadı, ABD dışişleri Bakanı Londra ziyaretini iptal etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak tanımayı reddetti. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Londra’da yapılacak barış görüşmeleri toplantısına katılmayı iptal etti.

Washington’un Ukrayna krizine dair çözüm planının temel maddelerinden biri, Kiev’in Kırım’ı Rusya’nın toprağı olarak tanıması yönündeydi. Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Steven Witkoff’un toplantıya katılıp katılmayacağı ise belirsizliğini koruyor. ABD’nin Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg’un toplantıya katılması kesinleşmiş durumda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuri Uşakov, ‘Moskova. Kremlin. Putin’ TV  programında yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD’nin Ukrayna konusundaki temaslarında ciddi ve detaylı görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Steven Witkoff’un bu Moskova’yı ziyaret etmesi bekleniyor

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steven Witkoff’un bu hafta Moskova’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Witkoff’un, Londra’daki Ukrayna temsilcileriyle yapılacak görüşmelerin hemen ardından Rusya’ya geçeceği bildirildi.

Witkoff’un daha önce en az üç kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü ve Ukrayna kriziyle ilgili müzakerelere aktif katılım sağladığı belirtiliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Financial Times’ın Putin ile Witkoff’un St. Petersburg’daki görüşmesine dair haberine yanıt vererek, “Şu anda birçok yanlış bilgi yayımlanıyor. Güvenilir bilgi için yalnızca resmi kaynaklara başvurulmalı” açıklamasında bulundu.
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