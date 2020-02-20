Samanyolu Haber /Dünya / Londra'da camiye bıçaklı saldırı /20 Şubat 2020 19:57

Londra'da camiye bıçaklı saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir camide bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, polis zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

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Regent's Park yakınındaki Londra Merkez Camisi'nden öğleden sonra gerçekleşen olayda sağlık ekipleri, yaralı halde bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambülansla hastaneye kaldırıldı.

Cami cemaati, yaralanan kişinin caminin müezzini olduğunu belirtti.Diğer yandan polis, "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla bir kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda, emniyet görevlilerinin cami içinde bir kişiyi kelepçelediği görülebiliyor.

Saldırganın camideki bir kişiye bıçakla saldırdığı ve yaraladığı belirtilirken, polisin bıçaklı saldırganı etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

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