Londra'da camiye bıçaklı saldırı

Regent's Park yakınındaki Londra Merkez Camisi'nden öğleden sonra gerçekleşen olayda sağlık ekipleri, yaralı halde bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambülansla hastaneye kaldırıldı.







Cami cemaati, yaralanan kişinin caminin müezzini olduğunu belirtti.Diğer yandan polis, "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla bir kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda, emniyet görevlilerinin cami içinde bir kişiyi kelepçelediği görülebiliyor.





Saldırganın camideki bir kişiye bıçakla saldırdığı ve yaraladığı belirtilirken, polisin bıçaklı saldırganı etkisiz hale getirdiği öğrenildi.



