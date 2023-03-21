Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Amity Educational Foundation tarafından Londra'da büyük bir Ramazan Festivali düzenlendi.





Festivalde Ramazan ayı ve Türk kültürünün tanıtımı yapıldı. İngiltere'nin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı festivalde, ülkelerinden uzak insanlar bir nebze de olsa vatan hasreti giderdi. Aynı zamanda Ramazan iklimi ve kültürü de yaşanmış oldu.







Yemeklerin, kültürel ögelerin sergilendiği festival, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Bununla birlikte Türkiye'deki büyük deprem afetinden etkilenenler de unutulmadı.





Festivalde elde edilen gelir, Türkiye'deki depremzedeler için kullanılacak.

