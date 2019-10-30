Samanyolu Haber /Dünya / Londra'da 'kimyasal sızıntı' alarmı /30 Ekim 2019 21:59

Londra'da 'kimyasal sızıntı' alarmı

Londra polisi, olası bir kimyasal sızıntı ihbarının ardından Westminster'daki Brompton Caddesi'ni kapadı.

SHABER3.COM

İngiltere'nin başkenti Londra’da polis, Westminster'daki Brompton Caddesi'ni kimyasal sızıntı ihbarı üzerine kapadı.

Polis açıklamasında bölgenin çevresinin şeritlerle çevrildiğini, uzmanların da sızan maddenin niteliğini belirlemeye çalıştığını söyledi.

TERÖR ŞÜPHESİ YOK

Reuters’da yer alan iddiaya göre acil servisler, sızıntıdan dolayı bir kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu ancak bu iddia resmi bir kaynak tarafından henüz doğrulanmadı.

Polis, olayın Harrods ve Harvey Nichols mağazalarının da dahil olduğu birçok üst düzey perakendeciye ev sahipliği yapan Londra'daki Brompton Caddesi üzerindeki ticari tesislerde gerçekleştiğini açıkladı.

Polis, olayla ilgili terör soruşturması yürütülmediğini söyledi.

Polis daha sonra barikatların kaldırıldığını, olay yerinin çevresindeki şeritlerin yerinde kaldığını ve memurların soruşturmaya devam ettiğini bildirdi.

   
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