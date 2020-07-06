Londra'yı terk ediyorlar!

İngiltere, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği'ne resmen veda (BREXIT) edecek.





BREXIT kararı sebebiyle Barclays Plc, yatırım bankası birimini İngiltere'nin başşehri Londra'da bulunan merkezini gelecek aylarda tahliye etmeye hazırlanıyor.





Credit Suisse Group AG ofis olarak kullandığı binanın dokuz katını boşaltıyor ve Morgan Stanley Londra'daki varlığını toptan sorgulamaya başladı.







Hareketlilik yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından önce başlamıştı.





DAHA BÜYÜK BİR GÖÇ OLABİLİR





Durgunluk (resesyon) beklentisine eşlik edecek binlerce kişilik işten çıkarma potansiyeliyle birlikte, Londra ve Canary Wharf'un çoğunluğunu oluşturan cam ve çelik kulelerin sakinleri daha büyük bir geri çekilmeyle karşı karşıya olabilir.





Cohen & Steers Inc. Avrupa gayrimenkul biriminin yöneticisi Rogier Quirijns, “Büyük bankaların mülk sahipleri için açık bir şekilde daha fazla risk oluşturuyorlar. Londra için resesyon ve anlaşmasız Brexit riskleri var. Covid-19 büyük bir ihtimalle bu riskleri hızlandıracak.” dedi.





Finans krizinin ardından iş gücünün azalmasıyla sessiz geçen on yılın akabinde Korona salgını bankalara alanlarını azaltmaları ve nakit tutmaları için daha fazla sebep veriyor.





CBRE Group Inc. verilerine göre Londra'da kapladıkları alan geçen dokuz yılda 558 bin metre kare azaldı.