Los Angeles için uyarılar art arda geldi: Kritik 32 saat

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde süren orman yangınları, bölge sakinlerini hem fiziksel hem de duygusal olarak sarsmaya devam ediyor. Geniş bir alanı etkisi altına alan bu yangınlar, on binlerce insanın tahliyesine yol açarken, şimdiye kadar en az 24 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yangınlar nedeniyle yüz binlerce yapı kullanılamaz hale geldi ve alevler halen kontrol altına alınamadı. Uzmanlar, en az üç büyük yangının etkisini sürdürdüğünü aktarıyor.





ALTYAPI FELÇ OLDU

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yangınların en büyüğü olan Palisades Yangını, bölgedeki birçok mahalleyi etkilerken, ünlü isimlerin evlerinin bulunduğu Pacific Palisades gibi seçkin semtler de ağır zarar gördü. Yangınların nedeni hâlâ araştırılırken, Perşembe günü başlayan "Kenetth Yangını" ile ilgili olarak bir kişinin kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.





Yangınlar kentte elektrik kesintilerinin yaşanmasına neden olurken, Los Angeles’ın büyük bölümü karanlığa gömüldü. Binlerce insanın tahliye edilmesi nedeniyle şehirde trafik tam anlamıyla felç oldu. Öte yandan okullar ve üniversiteler kapandı, öğrenciler de eğitime ara vermek zorunda kaldı.





32 SAATLİK ALARM VERİLDİ

Yangınları besleyen en önemli faktörlerden biri, "Santa Ana" rüzgarları olarak bilinen sıcak ve kuru rüzgarlar olarak belirtilirken, Meteoroloji uzmanı Ryan Kittell, bugün yerel saatle 04:00'da başlayacağını ve Çarşamba günü öğleden sonra sona ereceğini duyurdu. 32 saatlik bir alarm süresi boyunca en güçlü rüzgarların etkili olacağı bildirilirken, yağmur beklentisinin düşük olması durumun daha da kötüleşmesine neden olabileceği açıklandı.





Los Angeles İlçe İtfaiye Şefi Anthony Marrone, kent sakinlerini tahliye emirlerine hazır olmaları konusunda uyardı.





TARİHİ BÜYÜKLÜKTE EKONOMİK KAYIP

Yangınların bölge ekonomisine verdiği zarar da büyük bir endişe yarattı. Uzmanlar, toplam ekonomik kaybın 250 milyar dolardan fazla olabileceğini tahmin ediyor. Şimdiye kadar 160 bin dönümlük bir alanın kül olduğu ve 12 binden fazla yapının tahrip olduğu bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles’ın yeniden inşasının on milyarlarca dolarlık bir bütçe gerektireceğini ifade ederek, Kongre'yi bu bütçeyi sağlamaya çağırdı.





YARDIM ARAYIŞI SÜRÜYOR

Yangınlar yalnızca fiziksel yıkımla sınırlı kalmadı. Yanan ormanlık alanlar, bölgenin ekosistemine ciddi zararlar verirken, duman nedeniyle hava kalitesi tehlikeli seviyelere ulaştı. Halk arasında solunum yolu hastalıklarında artış gözlendi. Bunun yanı sıra, evlerini ve iş yerlerini kaybeden binlerce insan, geçici barınma ve maddi yardım arayışına girdi.