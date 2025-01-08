Los Angeles yangını büyümeye devam ediyor, en az 70 bin kişiye tahliye emri

160 kilometreye ulaşan rüzgar, yangının büyük bir hızla yayılmasını sağladı.













Buna ek olarak bölgede nem oranının düşük olmasının da yangında etkili olduğu düşünülüyor. Eyalette gün içi hava sıcaklıkları 20 derece civarında seyrediyor.





Kentin itfaiye yetkilileri, kapasitelerinin sınırlarına ulaştıklarını duyurdu.



Kentin yerel yöneticilerinden Kathryn Barger, durumun vehametini anlatırken yangının "yüzde 0" kontrol altında olduğunu söyledi.



Los Angeles Belediye Meclis Başkanı Marqueece Harris-Dawson, en korkunç geceyi geçirdiklerini söyledi.













Şu ana kadar 1000 kadar yapının alevlere teslim olduğu aktarılıyor.



Bölgede 13 bin konutun yanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.



Bunlar arasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Los Angeles'taki konutu da yer alıyor.



Tahliye emri verilen bölgelerde konutu olduğu bildirilen diğer isimler arasında Tom Hanks, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, basketbol yıldızı Kawhi Leonard ve James Wood var.



1984 yılında rol aldığı Polis Akademisi adlı komedi filmiyle dünya çapında üne kavuşan aktör Steve Guttenberg, arkadaşlarını bölgeden çıkarmaya çalıştığını, ancak yolların kapalı olduğunu söyledi.



Bir televizyon kanalına konuşan Guttenberg, "Eğer arabanızı terk edeceksiniz anahtarı da üstünde bırakın ki böylece bir başkası arabayı yoldan çekebilsin ve itfaiye araçları girebilsin. Bu cidden çok önemli" dedi.



Yangınlar nedeniyle onlarca okul kapandı, on binlerce konuta elektrik verilemiyor.













Olay yerindeki CBS muhabiri Jonathan Vigliotti, itfaiyecilerin artık yapıları kurtarmaya çalışmadığını, sadece yangının yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



Yangınlarla mücadele için 1400 itfaiye erinin görevlendirildiği bildiriliyor.



İtfaiyeciler buldozerlerle terk edilen arabaları yoldan çekerek geçmeye çalışıyor.



Aralarında BMW ve Mercedes gibi lüks modellerin olduğu onlarca arabanın canlı yayında ezildiği görüldü. Bazı arabaların alarmlarının çaldığı duyuldu.



Eyalette milyonlarca kişi için uyarı verildi.













'Henüz en kötüsünü görmedik'



Salı sabahı çıkan yangın hızla büyüdü, onlarca itfaiye havadan da yangını kontrol altına almaya çalıştı.



Pacific Palisades'te yaşayan Andrew Hires, AFP'ye yaptığı açıklamada çocuğu dişçi koltuğunda dişinin çekilmesine hazırlanırken mesaj geldiğini, çocuğunu koltuktan alarak hemen kaçtığını anlattı.



"20 dakika trafikte tıkalı kaldık ve Calvary Okulu'ndan çocukların boşaltıldığını gördük" dedi.



Bölgedeki fırtınanın saatte 160 kilometreye çıkabileceği uyarısında bulunuluyor.



AFP'ye konuşan meteoroloji uzmanı Daniel Swain, "Bu gece zor geçecek, bu sadece daha başlangıç çünkü hava koşulları kötüleşecek" dedi.



BBC'ye konuşan Yangın Ekoloğu Chad Hanson da, yangını harlayan aşırı hava koşullarının Pasifik saatine göre 02:00 - 06:00 arasında şiddetleneceği uyarısında bulundu.



Hanson, "Yani henüz en kötüsünü görmedik bile. Oldukça zor bir gece olacak" dedi.



ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı açılış ve Jennifer Lopez'in yeni filmi Unstoppable'ın prömiyer etkinlikleri iptal edildi.













'California'da yangın mevsiminin yerini yangın yılı aldı'



BBC Çevre Muhabiri Matt McGrath'ın konuyla ilgili analizi şu şekilde:



"California Valisi Gavin Newsom'a göre California'da artık yangın mevsiminin yerini yangın yılı aldı, alevler tüm yıl boyunca aktif.



Peki bu iklim değişikliğinin sonucu mu? Uzmanlar yükselen küresel sıcaklıkların, doğrudan bir sebep olmasa da, California'nın yangınlara karşı kırılganlığını etkilediğini düşünüyor.



Palisades yangınlarını etkileyen ana faktörler şiddetli rüzgarlar ve yağışsızlık.



Santa Ana rüzgarları yılın bu zamanlarında doğal olarak oluşan, güney Califronia'nın içinden kıyıya doğru esen kuru, güçlü rüzgarlar.



Ancak California'nın güneyinde son aylardaki yağış azlığı ve geçen sıcak yaz, yangın olasılığını artıtıyor.













Bilim insanları dünyanın ısınmasının, yangına elverişli günleri ifade eden "yangın havasını" uzattığını söylüyor.



Son iki yıldır oldukça fazla yağmur alan California bu koşullarda kırılganlaşıyor. Çünkü yağışlar yangın için yakıt miktarını artırıyor. Son kuraklık bu yakıtın tutuşmaya hazı hale gelmesine neden oluyor.



İklim değişikliğinin, mevcut yangınlara yol açan aşırı rüzgar olaylarının olasılığını artırdığına dair çok az kanıt var. Buna rağmen araştırmacılar ısınan dünyanın, bu rüzgar olayları ile aşırı kurak bitki örtüsü koşullarının kesişimini daha olası hale getirdiğine inanıyor."



Dört bölgede devam eden yangın nedeniyle en az 70 bin kişiye tahliye emri verildi.BBC Türkçe'de yer alan habere göre California eyaletinde yer alan Los Angeles'ta başlayan yangın Santa Ana rüzgarları olarak adlandırılan, mevsimsel, kuru ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.