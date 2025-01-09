Los Angeles yangını iki noktada kontrolden çıktı: 180 bin kişiye tahliye emri

Ölü sayısının da halen beş olduğu ancak bu sayının artma ihtimalinin yüksek olduğu açıklandı.





Los Angeles'ın itfaiye müdürü Anthony Marrone, mevcut yangınlar arasında en büyüklerinden olan Palisades'te yangının halen "sıfır kontrol" altında olduğunu söyledi.





Anthony Marrone, Eaton ve Hurst'te de yangınların tamamen kontrol dışı olduğunu söyledi.



Perşembe günü itibariyle 2 bin kadar yapı yıkılmış durumda.



Varlıklı kişilerin yaşadığı mahallelere etkisi de eklenince, Los Angeles yangınının sigorta maliyetinin 8 milyar dolara çıkabileceği hesaplanıyor.



Yetkililer 20 kişinin yağma şüphesiyle gözaltına alındığını da duyurdu.



20 Ocak'ta ABD başkanlığı görevini devralacak olan Donald Trump, Joe Biden yönetimini hedef aldı ve "Halen kontrol sıfır. Kimse daha önce bu kadar kötü sayılar görmedi" dedi.













"Mükemmel fırtına"



Kent sakinleri, Los Angeles'taki yerel yetkilileri, hazırlıksız kalınması ve yetersiz müdahale nedeniyle eleştiriyor.



Kentin Belediye Başkanı Karen Bass, yangın sırasında şehir dışındaydı. Bass gazetecilerin sorularına "Neyin doğru gidip, neyin yanlış gittiğini değerlendireceklerini" söyledi.



Kent genelindeki hortum takılabilen su musluklarının etkisiz kalması da tartışılıyor. Söndürmede hayati önemde bu musluklardan bazı durumlarda basınçsız bazı durumlarda hiç su akmadı.



Karen Bass bunun etkisi olduğunu kabul etti ancak "bir numaralı problemin" fırtına nedeniyle havadan söndürme desteği alamamaları olduğunu savundu.



Belediye Baikanı Bass, kuraklık ve çok güçlü rüzgarın "mükemmel fırtına oluşturduğunu" söyledi.



Santa Ana olarak adlandırılan ve hızı 130 kilometreye ulaşan rüzgar, yangının hızlı bir şekilde yayılmasına sebep oldu.



Bölgede nem oranının düşük olması da yangının büyümesinde etkili oldu. Eyalette gün içi hava sıcaklıkları 20 derece civarında seyrediyor.













Adam Brody, Paris Hilton ve Billy Crystal'ın evi yandı



Kentin sembolü olan Hollywood Tepeleri'nde Çarşamba gecesi yayılan alevlerin, kentin sembollerinden Hollywood yazısına ulaşması engellendi.



Los Angeles, ABD'de şov dünyasının kalbi.



Sadece müzik ve sinema dünyasının büyük isimlerinin evlerinin bulunduğu bir şehir değil; aynı zamanda burada çok sayıda prodüksiyon ve albüm kaydı da gerçekleşiyor.



O yüzden eğlence dünyasının büyük isimlerinden de yangında evlerini kaybedenler ya da terk edenler var.



Adam Brody ile Leighton Meester çifti, Paris Hilton ve Billy Crystal, yangında evini kaybeden ünlüler arasında.



Hilton, ailesiyle beraber çok fazla hatırasının olduğu evinin yandığını izlemenin zor olduğunu söyledi.



Billy Crystal ise CNN televizyonuna yaptığı açıklamada "yaşadığı dehşeti açıklamaya kelimelerin yetmeyeceğini" aktardı.



Mandy Moore, James Woods, Mark Hamill ve Jamie Lee Curtis evini terk eden oyuncular arasında.



ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Los Angeles'taki konutu da yangının tehdit ettiği evler arasında.



Tahliye emri verilen bölgelerde konutu olduğu bildirilen diğer isimler arasında Tom Hanks, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, basketbol yıldızı Kawhi Leonard ve James Wood var.



1984 yılında rol aldığı Polis Akademisi adlı komedi filmiyle dünya çapında üne kavuşan aktör Steve Guttenberg, arkadaşlarını bölgeden çıkarmaya çalıştığını, ancak yolların kapalı olduğunu söyledi.



Bir televizyon kanalına konuşan Guttenberg, "Eğer arabanızı terk edeceksiniz anahtarı da üstünde bırakın ki böylece bir başkası arabayı yoldan çekebilsin ve itfaiye araçları girebilsin. Bu cidden çok önemli" dedi.



Okullar kapandı



Yangınlar nedeniyle onlarca okul kapandı, on binlerce konuta elektrik verilemiyor.



Olay yerindeki CBS muhabiri Jonathan Vigliotti, itfaiyecilerin artık yapıları kurtarmaya çalışmadığını, sadece yangının yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



Yangınlarla mücadele için 1.400 itfaiye erinin görevlendirildiği bildiriliyor.



İtfaiyeciler buldozerlerle terk edilen arabaları yoldan çekerek geçmeye çalışıyor.



Aralarında BMW ve Mercedes gibi lüks modellerin olduğu onlarca arabanın canlı yayında ezildiği görüldü. Bazı arabaların alarmlarının çaldığı duyuldu.



Eyalette milyonlarca kişi için uyarı verildi.



Salı sabahı başladı



Salı sabahı çıkan yangın hızla büyüdü, onlarca itfaiye havadan da yangını kontrol altına almaya çalıştı.



Pacific Palisades'te yaşayan Andrew Hires, AFP'ye yaptığı açıklamada çocuğu dişçi koltuğunda dişinin çekilmesine hazırlanırken mesaj geldiğini, çocuğunu koltuktan alarak hemen kaçtığını anlattı.



"20 dakika trafikte tıkalı kaldık ve Calvary Okulu'ndan çocukların boşaltıldığını gördük" dedi.



ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı açılış, Jennifer Lopez'in yeni filmi Unstoppable'ın prömiyeri ve Oscar adaylarının açıklanacağı tören gibi etkinlikler ertelendi.













'California'da yangın mevsiminin yerini yangın yılı aldı'



BBC Çevre Muhabiri Matt McGrath'ın konuyla ilgili analizi şu şekilde:



"California Valisi Gavin Newsom'a göre California'da artık yangın mevsiminin yerini yangın yılı aldı, alevler tüm yıl boyunca aktif.



Peki bu iklim değişikliğinin sonucu mu? Uzmanlar yükselen küresel sıcaklıkların, doğrudan bir sebep olmasa da, California'nın yangınlara karşı kırılganlığını etkilediğini düşünüyor.



Palisades yangınlarını etkileyen ana faktörler şiddetli rüzgarlar ve yağışsızlık.



Santa Ana rüzgarları yılın bu zamanlarında doğal olarak oluşan, güney Califronia'nın içinden kıyıya doğru esen kuru, güçlü rüzgarlar.



Ancak California'nın güneyinde son aylardaki yağış azlığı ve geçen sıcak yaz, yangın olasılığını artıtıyor.



Bilim insanları dünyanın ısınmasının, yangına elverişli günleri ifade eden "yangın havasını" uzattığını söylüyor.



Son iki yıldır oldukça fazla yağmur alan California bu koşullarda hassas bir konuma giriyor. Çünkü yağışlar yangın için yakıt miktarını artırıyor. Son kuraklık bu yakıtın tutuşmaya hazır hale gelmesine neden oluyor.



İklim değişikliğinin, mevcut yangınlara yol açan aşırı rüzgar olaylarının olasılığını artırdığına dair çok az kanıt var. Buna rağmen araştırmacılar ısınan dünyanın, bu rüzgar olayları ile aşırı kurak bitki örtüsü koşullarının kesişimini daha olası hale getirdiğine inanıyor."



Euronews'te yer alan habere göre Los Angeles'ta yetkililer Perşembe günü yaptıkları son bilgilendirmede, 179 bin 783 kişi için tahliye emri verildiğini kaydediyor.İki büyük yangın Palisades ve Eaton bölgelerinde devam ediyor ve 30 bin futbol sahasına yakın bir alan alevlerden etkilendi.