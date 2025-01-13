Los Angeles'i küle çeviren yangın durdurulamıyor: Yarın 'en kritik gün' olarak açıklandı

ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde 6 gün önce başlayan orman yangınları sürerken, felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Los Angeles Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades Yangını'nda 8, Eaton Yangını'nda ise 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24’e yükseldi.





Los Angeles County Şerifi Robert Luna ise Palisades yangını bölgesinde 4, Eaton yangını bölgesinde 12 olmak üzere 16 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.





Palisades Yangını’nın yüzde 11, Eaton Yangını'nın yüzde 27 oranında kontrol altına alınabildiğini belirten yetkililer, 105 bin kişinin hala tahliye emri altında olduğunu ifade etti. Bölgedeki diğer küçük çaplı yangınların da sürdüğü belirtilirken, söndürme çalışmalarının California ve diğer eyaletlerden gelen 14 bini aşkın personel, bin 400 itfaiye aracı ve 84 uçağın katılımıyla devam ettiği aktarıldı.





MAHKUMLAR DA ÇALIŞIYOR

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Los Angeles'taki şiddetli orman yangınlarında gece gündüz çalışan itfaiyecilerin yanında mahkumların da çalıştığı açıklandı. California Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesi, cuma günü itibarıyla yaklaşık bin mahkumun yangınları söndürmek için çalıştığını söyledi.





Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, düzenlediği basın toplantısında 13 binden fazla kişinin şimdiye kadar 6 milyon dolardan fazla bağışta bulunduğunu, bunun da orman yangınlarından etkilenen Los Angeles sakinlerini destekleyeceğini belirtti.





YANGIN TEHDİDİ HALA 'ÇOK YÜKSEK'

Los Angeles Bölgesi itfaiye şefi Anthony Marrone, bölgedeki yangın tehdidinin kuvvetli rüzgarlar ve "kritik hava şartlarının çarşamba gününe kadar devam edeceği" gerekçesiyle hala "çok yüksek" olduğunu açıkladı. Marrone, ekiplerin yangınları kontrol altına almak için büyük bir çaba gösterdiğini ancak koşulların durumun ciddiyetini artırdığını belirtti.





"SALI GÜNÜ" UYARISI

Pasadena itfaiye şefi Chad Augustin ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "En yoğun rüzgarların Salı günü olması bekleniyor" dedi. Augustin, "Biraz ilerleme kaydediyor olsak da, henüz sona yaklaşmış bile değiliz" diye konuştu.





Los Angeles Şerifi Robert Luna, yangın bölgelerinde tutuklananların yerel halktan olmadığını ve bölgede "hiçbir işleri olmadığını" ifade etti. Şerif, yangın bölgelerindeki güvenlik tehditlerine karşı önlemlerin artırıldığını söyledi.





Los Angeles Emniyet Müdürü Jim McDonnell, tahliye edilen sakinlerin evcil hayvanlarını ve ilaçlarını almak için başlangıçta sınırlı erişime izin verildiğini ancak bu talebin yoğunluğu nedeniyle uygulamanın bugün askıya alındığını açıkladı. McDonnell, güvenlik ve lojistik sorunlarının devam ettiğini vurguladı.





TRUMP'A ZİYARET MEKTUBU

Los Angeles County Denetim Kurulu Başkanı Kathryn Barger, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan seçilmiş başkan Donald Trump'a bir mektup göndererek bölgeyi ziyaret etmeye davet ettiğini açıkladı. Başkan Barger, Başkan Karen Bass'ın da Los Angeles'a geleceğinden “emin” olduğunu söyledi.





California Demokrat Parti Senatörü Alex Padilla, devam eden orman yangınlarıyla mücadeleyi güçlendirmek için tüm ülkenin California'nın arkasında birleşmesi gerektiği çağrısında bulundu.





Los Angeles İlçe İtfaiye Şefi Anthony Marrone, düzenlediği basın toplantısında, "Aldığım tüm raporlar, Los Angeles ilçe su sisteminin hazır olduğunu ve orman yangınıyla mücadelede bize yardımcı olmaya hazır olacağını gösteriyor" ifadelerini kullanarak, Cal Fire tarafından daha önce talep edilen 70 su tankerinin ulaştığını belirtti.





PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE'DAN DESTEK ZİYARETİ

Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle, yangından etkilenenler için Pasadena'da kurulan yemek dağıtım merkezine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Prens Harry ve Meghan Markle, World Central Kitchen gönüllüleriyle bir araya gelerek mağdurlara destek verdi. Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo, çiftin desteklerini “ilham verici” olarak nitelendirdi.