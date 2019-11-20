Samanyolu Haber /Gündem / Lösemi tedavisi gören Akif’in anne ve babası tahliye edilmedi /20 Kasım 2019 11:19

Lösemi tedavisi gören Akif’in anne ve babası tahliye edilmedi

Çocukları Akif’in lösemi tedavisiyle ilgilenirken yarım saat arayla tutuklanan Şenay ve Mustafa Daştan çiftinin tutukluğa itirazı, “kaçma şüphesi” gerekçesiyle reddedildi.

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 Lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Akif Daştan’ın anne ve babasının tutuklanmasına itiraz reddedildi. Tedavi nedeniyle ev ve hastane arasında mekik dokuyan çiftin “kaçma şüpheleri” bulunuğu gerekçesiyle tutukluluklarının devamına karar verildi.

Şenay Daştan ve Mustafa Daştan çifti Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yarım saat arayla 15 Kasım günü tutuklanmışlardı. Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin, Akif’in lösemi raporlarını ve tedavi sürecinde annesinin yanında olması gerektiğini gözönüne almadan verdiği karara ailenin avukatları tüm bu unsurları gözönünde bulundurarak itiraz etti.
 

Delillerin toplandığı, Akif’in devam eden ağır tedavisi nedeniyle kaçma şüphesinin bulunmadığı belirtilse de Kayseri Adliyesi’nden çıkan karar “tutukluluğun devamı” yönünde oldu.

Kemoterapi nedeniyle aşırı hijyen altında yaşaması gereken Akif’in, 2,5 yaşından beri hijyen sorunu nedeniyle yalnız büyüdüğünü, hiç arkadaşı olamadığını, sürekli kendisinin bakması nedeniyle annesine aşırı bağımlı olduğunu aktaran yakınları, Akif’in durumunun iyiye gitmediğini belirttiler.

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, babaannesiyle görüştüğünü, “Akif’in günlerdir yemek yemediğini ve sürekli annensini istediğini” dile getirdi.
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