Samanyolu Haber /Sağlık / Lösemi tedavisinde devrim: Tamamen iyileşti /12 Aralık 2022 12:54

Lösemi tedavisinde devrim: Tamamen iyileşti

13 yaşındaki Alyssa, lösemi teşhisinden sonra tedavisi için yeni bir ilaç türünü dünyada ilk defa deneyen kişi olmayı kabul etti. Alyssa, hastalığından tamamen kurtulurken tıp dünyası için de umut oldu.

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Bilim dünyası yeni bir kanser ilacı bulmuş olmanın heyecanını yaşıyor. Şimdiye kadar sadece bir hastada denenen ilaç, lösemi tedavisi için umut oldu.

Alyssa henüz 13 yaşında olmasına rağmen, lösemiye yakalandığı için kemoterapi ve kemik iliği nakli gibi pek çok tedavi gördü. Ancak bu tedaviler sağlığına kavuşmasını pek sağlayamadı. Leicester’lı genç daha sonra Londra’daki Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’nde dünyada ilk defa uygulanan tedavi yöntemini kabul ederek; genetiği değiştirilmiş T hücreleri aldı. Bir ay içinde de Alyssa’nın hastalığının semptomları azalıp kaybolmaya başladı.

Alyssa, Tıbbi Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen T-hücresi klinik deneyindeki ilk hastaydı. Şimdi bilim insanları, tüm geleneksel seçenekleri tüketmiş lösemi hastalarından 10 kişiye daha deneme amaçlı bu tedaviyi uygulamak istiyor.

Alyssa’ya geçen yıl T-hücreli akut lenfoblastik lösemi (T-ALL) teşhisi kondu. T-ALL, çocuklarda ve gençlerde en sık görülen kanser, her yıl 500 kişiyi etkiliyor ve T-ALL nüksetmiş olan kişilerin hayatta kalma oranı ise sadece yüzde 10.

Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’nde danışman immünolog Profesör Waseem Qasim şunları söyledi: “Bu, uzman ekipler ve altyapı ile laboratuvardaki en son teknolojileri hastalar için nasıl kullanabileceğimizin harika bir örneği. Bu, şimdiye kadarki en gelişmiş hücre mühendisliğimiz ve diğer yeni tedavilerin ve nihayetinde hasta çocuklar için daha iyi geleceklerin yolunu açıyor.”

Alyssa tedaviyi denemeyi kabul etmenin gelecekte diğer kişiler için önemli olduğunu bildiğini söylerken, annesi Kiona da “Umarım bu, araştırmanın işe yaradığını kanıtlayabilir ve daha fazla çocuğa sunulabilir. Tüm bunların bir nedeni olması gerekir.”
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