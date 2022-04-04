Samanyolu Haber /Spor / Louis Van Gaal, kansere yakalandığını açıkladı /04 Nisan 2022 11:11

Louis Van Gaal, kansere yakalandığını açıkladı

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Louis Van Gaal, prostat kanserine yakalandığını açıkladı. 70 yaşındaki teknik adam, kendisine agresif tipte kanser teşhisi konduğunu ve şu ana kadar 25 kez tedavi gördüğünü belirtti.

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Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan 70 yaşındaki teknik adam, prostat kanserinin agresif bir tipine yakalandığını duyururken 25 kez tedavi gördüğünü belirtti ve "Milli takım teknik direktörü olduğum süre boyunca şimdiye kadar oyuncuların fark etmemesi için geceleri hastaneye gidiyordum. Sağlıklı olduğumu düşünüyordum ama değilmişim." sözlerini dile getirdi.

"Oyuncularıma söylemek istemedim"

Oyuncularına hastalığını söylemek istemediğini de belirten Louis Van Gaal, "Oyuncularıma söylemek istemedim çünkü performanslarını etkileyebilirdi. Disiplinim ve iradem çok yüksek. İşimi yapabilirim çünkü, bu işi seviyorum. Bu ekiple çalışmayı seviyorum." dedi.

Kariyerinde Manchester United, Barcelona ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerini çalıştıran Louis Van Gaal'in yönetimindeki Hollanda Milli Takımı, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda Senegal, Ekvador ve Katar'ın bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek.
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