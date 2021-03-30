Louvre Müzesi’nin tüm koleksiyonu çevrimiçi erişime açıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve dünyaca ünlü tarihi eserlere ev sahipliği yapan Louvre Müzesi, “Mona Lisa” ve “Milo Venüsü” (Venus de Milo) de dâhil olmak üzere, müzenin sekiz bölümünde yer alan, İslam sanatı ve Rönesans heykellerinden Antik Mısır eserlerine kadar uzanan koleksiyonunun tamamını ücretsiz ve çevrimiçi olarak erişime açtı.





'LOUVRE'UN KÜLTÜREL MİRASI BİR TIK ÖTEDE'

Arkeofili'nin haberine göre, Müzenin müdürü Jean-Luc Martinez şunları söyledi:





“Louvre, eserlerinin üzerindeki tozları alıyor, en az bilinen eserlerin bile. İlk defa müzede sergilenen, ödünç verilen, hatta depoda olan eserler de dahil olmak üzere, herkes bir bilgisayardan veya akıllı telefondan tüm eser koleksiyonuna ücretsiz olarak erişebilir. Louvre’un çarpıcı kültürel mirası artık sadece bir tık ötede. Eminim ki bu dijital içerik, insanları koleksiyonları bizzat keşfetmeleri için Louvre’a gelmeye daha da teşvik edecek.”









WEB SİTESİ DÜZENLİ OLARAK GÜNCELLENECEK

Site, ziyaretçilerin müzeyi oda oda keşfetmelerine olanak veriyor. Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Çince dillerinde açıklamaların yer aldığı sitede çevrimiçi ziyaretçiler, basit veya gelişmiş aramalarla müzenin koleksiyonlarında arama yapabiliyor.





Müze yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, müzenin koleksiyonu yavaş yavaş genişledikçe, web sitesi de müze uzmanları tarafından düzenli olarak güncellenecek. Çoğu cihazın yanı sıra collections.louvre.fr, cep telefonlarında görüntülenmek üzere de güncellendi.





Louvre Müzesi, salgın ve planlanan yenileme çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı kalmaya devam ediyor.