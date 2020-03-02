Samanyolu Haber /Dünya / Louvre müzesi salgın nedeniyle kapatıldı /02 Mart 2020 21:10

Louvre müzesi salgın nedeniyle kapatıldı

Louvre Müzesi, korona virüsü endişesi nedeniyle ziyarete kapatıldı. Müzenin ne zaman açılacağı hakkında bir bilgi verilmedi.

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Dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre, korona virüsünün Fransa’da yayılmaya başlaması nedeniyle kapatıldı. Paris’teki müze önceden duyurmadan kapılarını açmayınca önünde uzun kuyruklar oluştu.
 
Müze çalışanları sendika üzerinden yaptıkları görüşmelerde ülkedeki korona virüsü vakaları nedeniyle sağlıklarının tehdit altında olduğunu söyleyerek müzenin kapatılmasını talep etti. Günde 5 binin üzerinde ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre bugün de kapılarını açmadı.

Pazar günü müzenin internet sitesinden yapılan açıklamada, hükümet tarafından açıklanan korona virüsünü önleme tedbirleriyle bağlantılı olarak halk sağlığı durumunun gözden geçirildiği bildirildi. Bir önceki gün, acil durum koduyla toplanan Fransız hükümeti kabinesi, “sınırlı alanlarda” büyük toplantıların yanı sıra, pazar günü yapılması planlanan Paris yarı maratonu etkinliğini de yasaklama kararı aldı. Yaklaşık 2 bin 300 müze çalışanın isteğiyle kapatılan müzenin ne zaman açılacağı hakkında bir bilgi verilmedi.
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