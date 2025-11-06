Louvre soyguncusu YouTuber çıktı!

Paris’in kuzey banliyösü Aubervilliers’de doğan ve kimliği Abdoulaye N. (39) olarak açıklanan zanlı, 19 Ekim’de Louvre Müzesi’nde gerçekleşen hırsızlıktan altı gün sonra evinde yakalandı. Zanlıya 'organize hırsızlık' ve 'suç örgütü üyeliği' suçlamaları yöneltildi.





Ayrı bir davada kamu malına zarar vermekle suçlanan Abdoulaye N.’nin duruşması, medyanın yoğun ilgisi nedeniyle 'sakin bir yargılama ortamı sağlanamayacağı' gerekçesiyle ertelendi.





SOSYAL MEDYA FENOMENİ

Le Parisien ve BFMTV’ye göre Abdoulaye N., sosyal medyada, 'Doudou Cross Bitume' takma adıyla tanınan yerel bir fenomen. YouTube, TikTok ve Instagram’da yayımladığı videolarda motosiklet gösterileri yapıyor, kas geliştirme tavsiyeleri veriyor.





Videolarında sıkça Yamaha TMax marka güçlü scooter’larla Paris ve Stade de France çevresinde gezdiği görülüyor. Aynı model, Louvre soygununda kaçış aracı olarak da kullanılmıştı.





DNA DELİLİ VE ESKİ SABIKA KAYDI

Fransız medyasına göre, Abdoulaye N.’nin DNA’sı müzedeki cam vitrinlerden birinde ve olay yerinde bulunan eldiven, fosforlu yelek ve spiral kesici gibi ekipmanlarda tespit edildi.





Adli kaydında 15 farklı suç bulunduğu belirtiliyor. Bunlar arasında uyuşturucu bulundurma, ehliyetsiz araç kullanma, başkalarını tehlikeye atma ve 2014’te bir kuyumcu soygunu da yer alıyor.





"PROFESYONEL HIRSIZLAR DEĞİL"

Paris Başsavcısı Laure Beccuau, şüphelilerin 'yüksek profilli organize suç yapılarıyla örtüşmediğini' ve daha çok küçük çaplı suçlulara benzediğini söyledi. Bu durum, medyada 'arkalarında kim var?' sorusunu gündeme getirdi.





Savcıya göre zanlı, suçunu 'kısmen' kabul etti. Diğer üç şüpheliyle birlikte gözaltında bulunuyorlar.





SOYGUNUN DETAYLARI

Dört kişilik çete, müzenin Apollo Galerisi’ne kamyon, uzatılabilir merdiven ve yük asansörü kullanarak girdi. İki kişi pencereden içeri sızıp iki cam vitrini kırdı, diğer ikisi motosikletlerle kaçışta onları bekledi.





Yedi dakikadan kısa süren bu gündüz vakti soygununda, aralarında Napolyon I’in eşi Marie Louise’e hediye ettiği zümrüt ve elmas kolye ile Napolyon III’ün eşine ait 2 bin elmaslı taç bulunan sekiz tarihi mücevher çalındı.





Çalınan parçalar hâlâ bulunamadı.





Komşuları, Le Parisien’e verdikleri demeçte zanlıyı 'yardımsever, düzgün ve açık yürekli biri' olarak tanımladı. Abdoulaye N.’nin daha önce UPS, Toys R Us ve Pompidou gibi kurumlarda çalıştığı da aktarıldı.