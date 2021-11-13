LPG’ye 25 kuruş daha zam

Geçtiğimiz günlerde 49 kuruş zamlanan otogaza 25 kuruş daha zam geliyor. Zam pazartesi gecesi yürürlüğe girecek. Otogazda yıl başından bu yana yapılan zam yüzde 71’e ulaştı.







Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, otogazın birim fiyatına 25 kuruş zam yapılması kararı alındı. Zamlı fiyat, 15 Kasım Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece yürürlüğe girecek.





Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş daha zam gelmişti.







Böylece LPG’de bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1,69 TL’ye ulaştı.





Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.



