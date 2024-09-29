Lübnan Başbakanı: Bir milyon kişi kaçmak zorunda kalabilir!

DW Türkçe'nin haberine göre Lübnan Başbakanı Necib Mikati İsrail'in hava saldırıları nedeniyle şimdiye kadarki en büyük göç dalgası ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Mikati "Lübnan tarihinin en büyüğü olabilir" dediği göçte bir milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kalabileceğini ifade etti.







Televizyondan yayınlanan konuşmasında Mikati ülkesinin "diplomasiden başka seçeneği olmadığını" da kaydetti.





Lübnan Enformasyon Bakanı Ziad Makary de bakanlar kurulu toplantısı sırasında "Lübnan hükümeti kesinlikle bir barış istiyor" dedi, halihazırda İsrail'le diplomatik temasın sürdüğünü söyledi.





Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi şu ana kadar 200 bin kişinin Lübnan içinde göçe zorlandığı, 50 bin kişinin de komşu Suriye'ye kaçtığı bilgisini verdi.





Roma merkezli yardım örgütü Dünya Gıda Programı (WFP) Lübnan için acil gıda operasyonu başlattıklarını ilan etti. Buna göre ülkenin kuzeyi ve orta bölgelerinde sıcak yemek hazırlamak üzere mutfaklar kuruldu, şu ana kadar 66 binden fazla kişiye gıda ulaştırıldı. WFP'nin bölge sorumlusu Corinne Fleischer, "Lübnan kırılma noktasında ve bir savaşa daha dayanamaz" dedi. Örgüt faaliyetlerine devam edebilmek için yıl sonuna kadar 105 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını da açıkladı.





Ordudan Lübnanlılara uyarı



Lübnan ordusu da bir açıklama yayınlayarak sivil vatandaşları "kamu düzenini" bozacak hareketlerde bulunmamaları yönünde uyardı.





Ordunun mesajında tüm vatandaşlar "ulusal bütünlüğü korumaya ve düzeni bozucu hareketlerden kaçınmaya" çağırıldı, İsrail'in ülke içinde birliği bozmayı hedeflediği kaydedildi.





Şii Hizbullah örgütü ülkenin güneyine hakimdi ve askeri olarak Lübnan ordusundan daha üstün olduğu düşünülüyordu. Uzmanlar, örgütün lideri Hasan Nasrallah ve yönetim kademesindeki diğer isimlerin öldürülmesinin ardından ülkede bir otorite boşluğu oluştuğu görüşünde.





Nasrallah'ın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı



Öte yandan Reuters'a konuşan bir sağlık ve bir güvenlik kaynağı İsrail'in düzenlendiği saldırıda öldürülen Nasrallah'ın cansız bedeninin bulunduğunu söyledi. İki kaynak Nasrallah'ın cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığını, bedeninde görülür bir yara bulunmadığını, ölüme patlamanın gücüyle oluşan travmanın yol açmış olabileceğini aktardı. Hizbullah şu ana kadar Nasrallah için bir cenaze töreni düzenlenip düzenlenmeyeceğine dair açıklama yapmadı.





İran: Yanıtsız kalmayacak

Hizbullah'ın destekçisi İran'ın şu ana kadar sert ve acele bir eylemde bulunmaktan imtina ettiği yorumları yapılıyor. Son olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi üst düzey bir Devrim Muhafızları komutanı ve Nasrallah'ın Beyrut'ta öldürülmelerinin "yanıtsız kalmayacağını" söyledi. "Saldırgan siyonist rejimin korkunç suçu yanıtsız kalmayacak" diyen Arakçi, her türlü "diplomatik, yasal, politik ve uluslararası kapasitenin" kullanılacağını ifade etti.





Bu arada Ürdün ordusu Lübnan'dan atılan bir füzenin ülke topraklarına düştüğünü açıkladı. Boş araziye düşen füze nedeniyle kimsenin yaralanmadığı bildirildi.