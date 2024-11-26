Samanyolu Haber /Dünya / Lübnan basını: 'Biden ve Macron, 36 saat içinde İsrail-Hizbullah ateşkesini ilan edecek' /26 Kasım 2024 01:13

Lübnan basını: 'Biden ve Macron, 36 saat içinde İsrail-Hizbullah ateşkesini ilan edecek'

Lübnan basını, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, 36 saat içinde İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesi ilan edeceğini iddia etti.

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İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesin yakında ilan edilmesi bekleniyor. Lübnan basını, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 36 saat içinde İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesi ilan edeceğini iddia etti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Çok yakınız" ifadelerini kullanarak, "Görüşmeler, yapıcıydı ve bunun gidişatının çok olumlu bir yönde ilerlediğine inanıyoruz. Ama evet, henüz her şey bitmiş sayılmaz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkesin sağlanmasına yönelik görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiği belirtilerek, "ABD’li ortaklarımızla bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. İlgili herkesin bu fırsatı en kısa zamanda değerlendireceğini umuyoruz" denildi.
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