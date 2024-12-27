Lübnan basını: Esad ailesinden 2 kişi gözaltına alındı

Beşar Esad'ın kuzeni Dureyd Esad'ın eşi ve kızının Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyuruldu.



Lübnan basınına yansıyan haberlerde, söz konusu kişilerin sahte Suriye pasaportuyla Lübnan'dan çıkmaya çalıştığı için gözaltına alındığı bildirildi.



Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın oğlu olan Dureyd'in ailesinin daha önce de Lübnan'da mı ikamet ettiği yoksa Esad yönetiminin devrilmesinin ardından mı Lübnan'a geldiği bilinmiyor.



Konuya ilişkin Lübnan makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.



Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad (86), Hafız Esad'ın yardımcılığı görevinde bulunmuştu.



Fransa'da 2021'de yolsuzluk ve Suriye devlet fonlarının yasa dışı kullanımından suçlu bulunan Rıfat Esad 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Suriye basınında çıkan haberlerde 2021'de Beşar Esad'ın af kararının ardından amcasının Şam'a döndüğü ifade edilmişti.