Samanyolu Haber /Dünya / Lübnan basını: Esad'ın amcası, Beyrut'tan özel jetle Dubai'ye kaçtı /28 Aralık 2024 19:12

Lübnan basını: Esad'ın amcası, Beyrut'tan özel jetle Dubai'ye kaçtı

Lübnan basınında çıkan bir haberde, İsviçre'de hakkında 'savaş suçu ve insanlığa karşı suç' iddiasıyla dava açılan Rıfat Esad'ın Esad yönetiminin yıkılması sonrası Dubai'ye gittiği belirtildi.

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Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki grupların 8 Aralık'ta başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınan Beşar Esad'ın 'Hama kasabı' olarak bilinen amcası Rıfat Esad'ın da Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentine kaçtığı ileri sürüldü.

Lübnan'ın El-Cedid televizyon kanalının haberinde, 1982'deki Hama Katliamı'nı yapan birliklerin komutanı olan Rıfat Esad'ın Beyrut'tan çıkmak için kullandığı pasaportun fotoğraflarına yer verildi. Esad'ın beraberinde iki kişiyle 24 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan özel bir jetle Dubai'ye gittiği belirtildi. France 24 haber sitesi de iki Lübnanlı güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, İsviçre'de 'savaş suçları' ile suçlanan Rıfat Esad'ın Beyrut'tan Dubai'ye gittiğini aktardı. Yetkililer, Esad ailesinin 'çok sayıda üyesinin' Beyrut'tan Dubai'ye gittiğini, diğerlerinin ise Lübnan'da kaldığını söyledi. Yetkililerin açıklamasına göre, Lübnanlı yetkililer Rıfat da dahil olmak üzere bu kişileri yakalamak için Interpol'den herhangi bir talep almamıştı.

TORUNU VE GELİNİ, BEYRUT'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan, El-Cedid'in haberinde, Lübnan güvenlik güçlerinin Mahir Esad'ın komutanlığını yaptığı 4'üncü Tümen'den El Kureydi ailesinden eski bir subayı 170 bin dolarla gözaltına aldığı bildirildi. Haberde, Şam'dan Lübnan'ın Suriye sınırındaki Hılve beldesine oradan da başkent Beyrut'a uzanan bir kaçakçılık hattının varlığına dikkat çekildi.

Dün Lübnan basınına yansıyan haberlerde, Rıfat Esad'ın torunu ile gelininin sahte pasaportla Lübnan'dan çıkmaya çalıştığı için Beyrut'taki havalimanında gözaltına alındığı duyurulmuştu. Beşar Esad'ın 86 yaşındaki amcası Rıfat Esad, Hafız Esad'ın yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Başta 1982'deki Hama Katliamı olmak üzere işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle hakkında uluslararası mahkemelerce suçlamalar bulunuyor.

Fransa'da 2021'de yolsuzluk ve Suriye devlet fonlarının yasa dışı kullanımından suçlu bulunan Rıfat Esad 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Suriye basınında çıkan haberlerde 2021'de Beşar Esad'ın af kararının ardından amcasının Şam'a döndüğü ifade edilmişti.

HAMA KATLİAMI'NDA ONLARCA KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Dönemin Suriye lideri Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad komutanlığındaki özel kuvvetler, 2 Şubat 1982'de ülkenin orta kesimindeki Hama ilindeki Müslüman Kardeşler'in başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yapmış, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla 27 günde on binlerce kişiyi öldürmüştü.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) raporuna göre, Hama il merkezinde 2-28 Şubat 1982 tarihlerinde yapılan katliamda en az 30 bin sivil ölürken, alıkonulan en az 17 bin sivilden haber alınamadı. Humus'taki Tedmur (Palmira) Hapishanesi'ne götürüldükleri düşünülen ve daha sonra haber alınmayan kişilerin aileleri, yakınlarının katledildiğini düşünüyor.

SNHR'nin raporuna göre, ordu güçlerinin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar ve bombalamalarda El Asida, Es Sehhane, El Kilayniyye, Ez Zenbak, El Hayriyya ve El Başuriyye gibi semtler yoğun şekilde hedef alınırken kent merkezinin yaklaşık üçte biri yerle bir oldu. Katliamda 88 cami, üç kilise ve çok sayıda tarihi eser de tahrip edildi.

NNA: 70 ESKİ SUBAY VE ASKER, SURİYE'YE İADE EDİLDİ

Öte yandan, Lübnan ordusunun Beşar Esad yönetimine bağlı güçlerden, aralarında subayların da bulunduğu yaklaşık 70 kişiyi Askeri Operasyonlar İdaresi'ne teslim ettiği bildirildi.  Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, Suriyeli 70 askerin teslimi, Lübnan'ın kuzeyinde Suriye sınırındaki El Arida Sınır Kapısı'nda yapıldı. Yaklaşık 70 Suriyeli eski asker, Lübnan güvenlik güçlerine ait üç otobüsle sınır kapısına getirildi. Bu kişilerin dün Lübnan'a yasa dışı yollardan giriş yaptığı için gözaltına alındığı belirtildi.
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