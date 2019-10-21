Lübnan halkının protestoları sonuç verdi

Yolsuzluk, hayat pahalılığı ve WhatsApp gibi iletişim ağlarına getirilen vergilere karşı geçen perşembeden bu yana devam eden protestoları dindirme çabasındaki Lübnan hükümeti, reform planlarını içeren 2020 bütçesini onayladı.



Protestoların beşinci gününde yapılan kabine toplantısının ardından Başbakan Saad Hariri, tepkilere neden olan vergilerin geri alınması ve kamuda israfa karşı alınacak küçülme tedbirlerini içeren paketin hükümet tarafından onaylandığını duyurdu. Buna göre, mevcut ve eski milletvekili ve bakanların maaşlarında yüzde 50 kesintiye gidilirken başta Enformasyon Bakanlığı olmak üzere birçok devlet kurumu lağvedilecek. Bankalara ise 2020 yılı için daha fazla vergi yükümlülüğü getirilecek.





Ülkedeki altyapı eksikliklerine yönelik taleplere yanıt olarak reform planında ayrıca, devletin bundan böyle 24 saat boyunca elektriği sağlayacağı maddesi de yer aldı. Protestocuların, “istifa” sloganlarının hedefindeki Hariri erken seçime gidilip gidilmeyeceği sorusuna, “Eğer halk bunu istiyorsa destekleyeceğim” şeklinde yanıt verdi.