Samanyolu Haber /Gündem / Lübnan hükümeti: Merkez Bankası iflas etti /05 Nisan 2022 11:39

Lübnan hükümeti: Merkez Bankası iflas etti

Lübnan Başbakan Yardımcısı Sadi El Şami, Lübnan devletinin ve Merkez Bankası’nın iflas ettiğini belirtti. Merkez Bankası Başkanı Riyad Salame ise El Şami’yi yalanlayan bir açıklama yaptı.

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Lübnan Başbakan Yardımcısı Sadi El Şami 2019’dan beri ciddi bir ekonomik krizle boğuşan Lübnan devletinin ve Merkez Bankası’nın iflas ettiğini açıkladı. 

Lübnan basınına konuşan El Şami, “Devlet gibi Merkez Bankası da iflas etti. Kayıpları oldu ve insanların kayıplarını azaltmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı. El Şami, kayıpların, “devlet, Merkez Bankası, bankalar ve mevduat hesapları arasında” paylaştırılacağını söyledi. 


Uluslararası Para Fonu (IMF) ile devam eden müzakerelere değinen El Şami, "Lübnan hükümeti ile IMF arasında müzakereler devam ediyor. Bugün konuştuğumuz en önemli şey bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması, ekonomik toparlanma planının tamamlanması, bütçenin ve Sermaye Kontrolü projesinin mecliste onaylanması” dedi; yakında bir anlaşma varmayı umduklarını belirtti.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI: İFLAS ETMEDİK
Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Salame ise bankanın iflas etmediğini, ağır kayıplara rağmen faaliyetlerin sürdüğü yönünde açıklama yaptı. Salame, "Finans sektöründe yaşanan kayıplara rağmen yasal olarak bana verilen görevi yerine getirmeye çalışıyorum" dedi. 

Lübnan lirası yüzde 90 değer kaybettiği için halk, gıda, su, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Ülkede elektrik kesintileri de sık sık yaşanıyor.
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