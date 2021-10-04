Samanyolu Haber /Dünya / Lübnan, IMF ile görüşmelere yeniden başladı /04 Ekim 2021 20:29

Lübnan, IMF ile görüşmelere yeniden başladı

Lübnan Maliye Bakanlığı, iyileştirici ve uygun bir ekonomi programı kapsamında yeniden Uluslararası Para Fonu ile görüşmelere başladıklarını bildirdi.

SHABER3.COM

Lübnan Maliye Bakanlığı, 13 aylık hükümet krizinin ardından 10 Eylül'de kurulan kabinenin belirlediği heyetin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelere başlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bakanlığın uygun iyileştirici bir anlaşmaya varılması hususunda ilerleme kaydedilmesini temenni ettiği aktarıldı.Eski Lübnan Başkanı Hassan Diyab döneminde son olarak Şubat 2020'de IMF ile "ekonomik krizi aşmak için kurtarma paketi" üzerinde görüşmelere başlanmıştı.

Ancak başkent Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen liman patlaması nedeniyle hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı.Diyab'ın görevinden istifa etmesinin ardından, yaklaşık 13 ay boyunca hükümet kurulamadığından, IMF ile görüşmeler de askıya alınmıştı.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.Lübnan yerel para birimi lira, 2020 itibarıyla dolar karşısında yüzde 90 değer kaybetti.

Ülkedeki asgari ücret, ekonomik kriz ve lira değer kaybetmeden önce yaklaşık 450 dolara tekabül ederken, şu anda dolar bazında 40 dolara kadar düştü.

Dolar kurundaki artış, ekonomik kriz ve ardından gelen yakıt kriziyle birlikte resmi verilere göre ülkedeki enflasyon yüzde 400 üzerine çıktı.Ancak ülkedeki gerçek enflasyonun yüzde 700 civarında olduğu dile getiriliyor.
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