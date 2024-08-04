Samanyolu Haber /Dünya / Lübnan, İsrail'in kuzeyine roket yağdırdı; Demir kubbe alarm verdi! /04 Ağustos 2024 09:56

Lübnan, İsrail'in kuzeyine roket yağdırdı; Demir kubbe alarm verdi!

Lübnan Hizbullah'ı, dün gece İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenledi. Demir Kubbe, roket saldırılarını büyük ölçüde durdururken, ülkenin kuzeyinde sirenler çaldı.

SHABER3.COM

Hamas Lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da uğradığı suikast sonrası gerilimin zirveye ulaştığı Ortadoğu’da tansiyon giderek arıyor. Dün gece, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru onlarca roket fırlatıldı. İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görüldü. Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı.

İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlattı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre de Lübnan'ın güneyinden atılan onlarca roketlerin büyük çoğunluğu önlendi.

HİZBULLAH'IN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki yasa dışı yerleşim birimi Beyt Hillel'in onlarca katyuşa füzesi ile hedef alındığı ifade edildi. Hizbullah, saldırının İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye yönelik düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

7 Ekim 2023’ta başlatılan Aksa Tufanı operasyonu sonrası saldırılarını Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam eden İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim rekor seviyelere yükseldi. Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından, İsrail yönetimi Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" belirtmişti.

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