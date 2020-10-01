Samanyolu Haber /Dünya / Lübnan limanındaki patlamayla ilgili yeni gelişme /01 Ekim 2020 23:36

Lübnan limanındaki patlamayla ilgili yeni gelişme

Lübnan limanında meydana gelen amonyum nitrat patlamasıyla ilgili patlayıcı maddeyi limana taşıyan geminin sahibi ve kaptanı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

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Lübnan, başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta infilak eden amonyum nitrat maddesini limana taşıyan geminin sahibi ve kaptanı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Sputnik'in Lübnan resmi ajansı NNA'dan aktardığına göre, patlamayı soruşturmak üzere görevlendirilen Askeri Hakim Fadi Savvan'ın, Beyrut Limanı'na amonyum nitratı taşıyan yük gemisinin sahibi ve Rus uyruklu kaptanı hakkında gözaltı kararı çıkardığı belirtildi. İsimleri belirtilmeyen iki kişi hakkındaki gözaltı kararının Lübnan Temyiz Başsavcılığına iletildiği aktarıldı.

Haberde, ayrıca, Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'un, Beyrut Limanı'na amonyum nitrat yükünü ulaştıran geminin sahibi ve kaptanı hakkında uluslararası yakalama genelgesi çıkarmasının talep edildiği kaydedildi.

Lübnan'ın daha önce, Güney Kıbrıs Rum kesiminde ikamet eden geminin sahibiyle görüşmek üzere yargı ve emniyetten oluşan bir heyeti Kıbrıs'a gönderdiği bilgisi verilen haberde, Kıbrıs makamlarının da Lübnanlı yetkililerle koordineli olarak bahsi geçen kişinin ifadesini kayıt altına aldığına işaret edildi.
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