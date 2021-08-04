Lübnan sınırından İsrail'e roket saldırısı

İran ile İsrail arasında yaşanan tanker gerilimi sürerken, Lübnan sınırından İsrail'in kuzeyine üç roket atıldığı duyuruldu. Bunlardan ikisinin İsrail'de açık alanlara, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğü belirtildi. İsrail ordusunun karşılık olarak Lübnan tarafına topçu atışı yaptığı kaydedildi. Reuters ajansının aktardığına göre, Lübnan'da Hizbullah'ın hakimiyetinde olan bölgelerden düzenlenen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.







İsrailli armatör Eyal Ofer'in sahibi olduğu şirkete ait bir petrol tankeri, 29 Temmuz'da Umman açıklarında saldırıya uğramıştı. İngiltere ve Romanya'nın yanı sıra ABD ve İsrail, biri İngiltere, diğeri Romanya vatandaşı iki mürettebatın öldüğü saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.





İSRAİL'DEN İRAN'A YAPTIRIM TALEBİ





Öte yandan, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM Güvenlik Konseyinden (BMGK) 'uluslararası sularda güvenliği tehdit eden bir devlet olduğu' suçlamasıyla İran'ın kınanmasını ve aleyhinde yaptırım uygulanmasını istedi. Erdan, Londra merkezli Zodiac Denizcilik firması tarafından işletilen 'Mercer Street' adlı tankere düzenlenen söz konusu saldırının, 'İran'ın açık denizlerde işlediği terörün bir başka örneği' olduğunu belirtti.