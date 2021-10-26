Lübnan tezkeresi için karar çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda, Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, kabul edildi.
Türk askerinin Irak ve Suriye’deki görev süresini iki yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Lübnan tezkeresinin görüşülmesine geçildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne verdiği desteğin süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.