Samanyolu Haber /Dünya / Lübnan yasta! /05 Ağustos 2020 22:09

Lübnan yasta!

Beyrut'ta en az 113 kişinin ölümü, 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamadan sonra Lübnan'da üç günlük yas ilan edildi.

Patlama anı kamerada!

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi. Ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp var." dedi.

En az 113 kişinin ölümü, 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamadan sonra ülkede üç günlük yas ilan edildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını açıklamıştı. 

İKİ HAFTA OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN EDİLDİ

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u bir "afet bölgesi" ilan etti ve Beyrut'ta 2 hafta süreli olağanüstü hâl ilan edildi. 

Beyrut Valisi, şehrin yarısının patlamadan hasar gördüğünü ve yaklaşık 300 bin kişinin evsiz kaldığını söyledi. 

Valinin tahminlerine göre oluşan maddi hasar 3 milyar dolar ila 5 milyar doları arasında. 

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın Lübnan'a destek ziyaretinde bulunacağını açıkladı. 
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