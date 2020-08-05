Lübnan yasta!

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi. Ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp var." dedi.





En az 113 kişinin ölümü, 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamadan sonra ülkede üç günlük yas ilan edildi.







Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını açıklamıştı.





İKİ HAFTA OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN EDİLDİ





Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u bir "afet bölgesi" ilan etti ve Beyrut'ta 2 hafta süreli olağanüstü hâl ilan edildi.





Beyrut Valisi, şehrin yarısının patlamadan hasar gördüğünü ve yaklaşık 300 bin kişinin evsiz kaldığını söyledi.





Valinin tahminlerine göre oluşan maddi hasar 3 milyar dolar ila 5 milyar doları arasında.





Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın Lübnan'a destek ziyaretinde bulunacağını açıkladı.

