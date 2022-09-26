Samanyolu Haber /Dünya / Lübnan'da banka hesapları donduruldu, eylemler başladı /26 Eylül 2022 20:11

Lübnan'da banka hesapları donduruldu, eylemler başladı

Uzun bir süredir ekonomik krizle mücadele edilen Lübnan'da bazı banka hesaplarının dondurulması sonrasında vatandaşların meclis önünde protesto gösterisi düzenlediği ifade edildi.

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Uzun süredir siyasi kriz ve beraberinde gelen ekonomik çalkantılarla mücadele edilen Lübnan'da yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.

Bazı banka hesaplarının dondurulması sonrasında vatandaşların meclis önünde protesto gösterisi düzenlediği ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Lübnan'da 3 yıldır hükümet tarafından banka hesapları dondurulan yurttaşlar, bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis binası önünde eylem düzenledi. Lübnanlılar vergilerin yükseltilmesini öngören bütçe onaylanmadan paralarının ödenmesi istiyor.

Protestocular, Meclis binasını çevreleyen güvenlikli bölgeye uzun yıllardan sonra ilk defa girebildi. Güvenlik güçleri, göstericilerin aşamalı bir şekilde Meclis binasının önüne gelmesine izin verdi. Lübnan bayrakları taşınan eylemde, 2022 Ulusal Bütçesi'nin onaylanması için düzenlenen Meclisteki olağan oturumu protesto etti.

Banka mağdurlarının tepki gösterdiği bütçe yasa tasarısına göre, ülkenin gelirlerini artırmak için tüm vergilerin yükseltilmesi öngörülüyor. Hükümet tarafından 3 yıldır mevduatları dondurulan Lübnanlı mudiler, birikimlerini kaybetme riski nedeniyle vergilerin artırılmasından önce paralarının geri ödenmesini istiyor.

Ancak Mecliste bu yıl içerisinde yapılan birçok oturuma rağmen bütçe tasarısı yeterli oyu alamamıştı.
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